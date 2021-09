Il Sindacato Cobas organizza un sit in Giovedì 16 Settembre alle ore 9,00 in Piazza Matteotti, di fronte il Comune di Brindisi, in concomitanza della riunione dei Capigruppo presenti in Consiglio Comunale con l’Enel per protestare contro la società elettrica che si sta progressivamente defilando dal nostro territorio lasciandosi dietro solo disoccupazione e lutti.

La nostra protesta è rivolta anche contro la Amministrazione Comunale che continuiamo ad invitare a prendere delle decisioni forti contro l’Enel ed il Governo che continua a cancellare tutti gli impegni presi per la nostra città.

Facciamo appello a lavoratori , cittadini, movimenti , a partecipare a questa protesta per dimostrare che questa città è ancora viva e vuole lottare per un futuro migliore .

Saremo sotto il Comune di Brindisi per continuare a dire all’Enel che non ci fanno paura le minacce rivolte nei nostri confronti per quello che abbiamo scritto sulla truffa contenuta nelle nuove gare d’appalto per la Centrale di Cerano, che butta fuori come esuberi numeri consistenti di lavoratori.

Sono anni che il Cobas promuove manifestazioni per chiedere occupazione alternativa alla chiusura di Cerano dove l’Enel ha realizzato guadagni per miliardi di Euro, soldi consegnati come guadagno con un assegno anno per anno al Governo Nazionale.

Per la riunione di Giovedì 16 Settembre tutti i cittadini comprendono che è assolutamente inutile perché i capigruppo possono solo ascoltare le inutili parole dell’Enel e che non hanno nessun potere per chiedere degli impegni, cosa che spetta al Sindaco e alla sua Amministrazione.

Il Cobas ricorda al Comune che non c’è più tempo da perdere , i soldi che l’Europa ci sta prestando sono sempre più impegnati e rimangono solo spiccioli; i furbetti del quartierino li hanno chiesti con largo anticipo attraverso progetti realizzati da anni e prontamente presentati con questa occasione europea.

Noi siamo all’anno zero, anzi ancora più indietro.

C’è solo da portare la disperazione del territorio brindisino per chiedere quello che è nostro a Roma davanti al Governo, davanti i ministeri interessati , davanti la Regione Puglia che distribuisce male le sue risorse economiche ,con migliaia di cittadini con alla testa il Sindaco .

Il resto è aria fritta!!!

Comunicato stampa Cobas