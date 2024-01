Inizia una nuova stagione, di competizione ma soprattutto di grande passione, per l’ASD BRUNDISIUM VOLLEY

Inizia una nuova stagione, una nuova avventura, una nuova condivisione di passione, compattezza, spirito di sacrificio, voglia di vincere e di raggiungere obiettivi.

ASD BRUNDISIUM VOLLEY, una società, un progetto, un team che vuole essere “l’ orgoglio” della pallavolo brindisina,la città, il territorio. E finalmente i campionati tanto attesi hanno una data ufficiale….

I ragazzi della nostra squadra disputeranno la prima partita del Campionato Nazionale CSI – Fase territoriale di OPEN MISTO giovedì 11 gennaio ; il match sarà a Brindisi, presso il Palazzetto Leonardo Da Vinci, in Via don Luigi Guanell 9,alle ore 19.30 contro Euro Volley Francavilla Fontana.

L’ ingresso al palazzetto è gratuito, i tifosi della Brundisium Volley attendevano con ansia il primo fischio dell’ arbitro , un nuovo abbraccio con il team allenato da Maurizio Conte . Il nostro mister, con la sua costante presenza e notevole esperienza, ha individuato i punti forti di ogni atleta per renderli pronti a competere contro le compagini avversarie .

Lo staff tecnico che ha saputo consolidare la sinergia con il nostro Presidente Ivan Protopapa e il Vice Presidente Davide Piscopiello, in un progetto che sta coinvolgendo sempre più, emotivamente, tifosi , sportivi, appassionati , ed anche i nostri sponsor (che ringraziamo con il cuore) Service Point Brindisi in Piazza Virgilio 2, SF centro estetico di Francesca Scatigno in Via Duca degli Abruzzi 29, Studio Dentistico di Dario Ruggiero –

ASD BRUNDISIUM VOLLEY