Tecnologia, creatività e sostegno concreto alla didattica: con questi obiettivi il Leo Club Virgilio Brindisi, costola giovanile di Lions Clubs International, ha celebrato lo scorso venerdì 6 marzo la consegna ufficiale di una stampante 3D di ultima generazione all’Istituto Comprensivo Sant’Elia – Commenda.

La cerimonia, svoltasi presso il plesso di via Andrea Mantegna alla presenza di soci Leo e Lions, docenti e una rappresentanza di studenti, segna un passo importante nel percorso di collaborazione tra il mondo dell’associazionismo e le istituzioni scolastiche del territorio brindisino.

La donazione rientra nelle attività di service che il Leo Club Virgilio Brindisi porta avanti con dedizione, puntando a fornire ai giovani strumenti all’avanguardia per lo sviluppo delle competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). La stampante 3D permetterà agli alunni di trasformare le idee in progetti tangibili, favorendo un apprendimento laboratoriale e innovativo.

“Siamo entusiasti di aver portato a termine questo progetto,” ha dichiarato Andrea Ricupero, Socio del Leo Club Virgilio Brindisi che è intervenuto durante la cerimonia in nome del Presidente Giulia Balsamo. “Crediamo fermamente che investire nella scuola significhi investire nel futuro della nostra comunità. Vedere l’entusiasmo dei ragazzi davanti a uno strumento che dona loro infinite possibilità creative è la conferma che il nostro impegno sta andando nella giusta direzione.”

Soddisfazione espressa anche dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Arianna Antonaci, che ha sottolineato come l’integrazione di nuove tecnologie nella didattica quotidiana sia fondamentale per preparare gli studenti alle sfide del domani: “Ringraziamo il Leo Club Virgilio Brindisi per questa generosa donazione, che arricchisce la nostra offerta formativa e stimola il pensiero critico e progettuale dei nostri ragazzi.”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività dei Lions e Leo Club, da sempre attenti alle esigenze del territorio e alla promozione di valori sociali e culturali attraverso gesti concreti di solidarietà.