Si è svolto questa mattina, martedì 27 giugno 2023, presso la sede del CPIA di Brindisi, in via Vittorio Veneto n. 5, la stipula del protocollo d’intesa tra ARPAL Puglia – Centri per l’Impiego di Brindisi e Provincia, l’Istituzione scolastica statale – Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA) di Brindisi, Confindustria Brindisi e la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro – Consolato Provinciale Brindisi.

L’accordo, di validità triennale a partire dall’anno scolastico 2022/2023, è volto ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei corsisti iscritti al Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA).

A sottoscrivere l’accordo la dott.ssa Claudia Claudi, dirigente presso ARPAL Puglia della unità organizzativa Coordinamento Servizi per l’impiego Taranto e Brindisi, Carlino Rosetta, legale rappresentante D.S. presso la sede del CPIA Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, presidente di Confindustria Brindisi e Vincenzo Gatto, console presso la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro – Consolato Provinciale Brindisi.

Le Parti, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali e nell’ottica della programmazione e promozione di politiche del lavoro, della massima collaborazione e della valorizzazione dell’impresa come luogo formativo, con la sottoscrizione del presente Protocollo hanno convenuto di avviare e si impegnano ad instaurare un rapporto di continuativa e reciproca cooperazione, al fine di potenziare e rafforzare l’occupabilità nell’ambito territoriale brindisino, attraverso iniziative di promozione di programmi comunitari, nazionali e regionali in materia di politiche attive di inserimento lavorativo.

Le Parti firmatarie, al fine di effettuare un continuo monitoraggio sulle attività previste, si impegnano ad istituire un’apposita Cabina di regia, composta da quattro rappresentanti, una per ciascuno degli enti coinvolti, tesa alla verifica della concreta realizzazione delle misure previste e all’individuazione di eventuali misure correttive necessarie per il raggiungimento degli scopi del documento.

“Questo Protocollo d’intesa”, ha affermato la dott.ssa Claudia Claudi durante l’incontro, “rappresenta un passo strategico importante per realizzare una delle mission fondamentali del nuovo assetto dei Centri per l’Impiego: creare una rete di collaborazione snella e funzionale con i principali partner del territorio, basata su un’interlocuzione efficace, per coinvolgere e dare il giusto supporto anche alle persone più lontane dal mercato del lavoro, assicurare una puntuale lettura dei fabbisogni del territorio brindisino in termini di formazione, orientamento e azioni di incontro domanda – offerta di lavoro e dimostrare di essere diventati una realtà moderna e funzionale, in grado di offrire servizi migliori a lavoratori e imprese e garantire la massima occupabilità e l’inserimento sociale e lavorativo dei corsisti”.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

www.arpal.regione.puglia.it