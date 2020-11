I Carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di una 49enne e un 30enne del luogo, rispettivamente madre e figlio, per oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, i due all’interno del parcheggio di un supermercato, nel corso della contestazione della recidiva della violazione delle misure anti Covid–19, per non aver indossato i dispositivi di protezione all’interno del citato supermercato, hanno proferito frasi oltraggiose, offendendo l’onore e il prestigio dell’Istituzione, nonché dei militari operanti.