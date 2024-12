L’ 11 Dicembre 2024, alle ore 18, presso la Sala Gino Strada – Palazzo Nervegna, il Circolo Culturale

“La Bottega delle Storie”, organizza una conferenza dal titolo “Intelligenza Emotiva – Cos’è e perché può migliorare la nostra vita” a cura della Psicologa Psicoterapeuta dott.ssa Anna Tassielli.

“Si è sempre pensato che l’Intelligenza Cognitiva fosse l’unica competenza necessaria per la formazione e successo nella vita dell’uomo. Le persone cognitivamente competenti (istruite) sono state, da sempre, considerate le uniche in grado di capire e controllare vari aspetti della realtà. Purtroppo non si è rivelato essere vero, in quanto, la competenza in vari settori, non assicura il successo a livello personale e relazionale. Profonde ricerche di vari decenni hanno portato come risultato, la scoperta di un altro tipo di intelligenza, l’Intelligenza Emotiva che, abbinata a quella Cognitiva, permette una lettura migliore della realtà, cambiando l’angolo di visuale.

L’Intelligenza Emotiva si impara, e però bisogna sapere in che cosa consista. Salta in primo piano tutto l’aspetto emotivo dell’essere umano, con la necessità di capire da dove vengano le emozioni e come riesca a gestirle. Oggi si parla diffusamente di Intelligenza Emotiva, ma non si è ancora acquisito il giusto significato ed il reale processo della stessa.

Consapevolizzare le emozioni significa riconoscerle al nostro interno ed imparare a regolarizzarle, facendole corrispondere all’oggettiva consistenza degli eventi. L’Intelligenza Emotiva, insieme alla Cognitiva, permetteranno un avanzamento nell’evoluzione e produrranno un migliore stile di vita, assicurando uno stabile benessere interiore”.

Ingresso libero