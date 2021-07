Nella serata di ieri, come avviene tutti i fine settimana da oltre un anno, sono stati predisposti rafforzati servizi di controllo nei centri cittadini della provincia.

In particolare la Polizia di Stato, con il concorso delle Polizia Locali, ha controllato nella città di Brindisi nr.8 locali pubblici, nr.5 a Mesagne e nr.2 a Ostuni. A carico di alcuni di essi la Polizia Amministrativa della Questura sta valutando l’emissione di sanzioni. Nei giorni passati una discoteca di Ostuni è stata chiusa per 5 giorni con provvedimento del Questore.

Nella serata odierna saranno replicati in tutta la provincia i servizi di presidio del territorio e la Questura raccomanda vivamente di tenere comportamenti misurati in considerazione del fenomeno pandemico che non può dirsi del tutto superato.