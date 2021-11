Qualche ora da dedicare al gioco in biblioteca con tornei, giochi da tavolo, sfide e laboratori a disposizione di appassionati di ogni età (dai 3 ai 99 anni) nella biblioteca comunale “S. Cavallo” che ha aderito all’edizione 2021 dell’International Games Week (Settimana del gioco in biblioteca – la biblioteca che si mette in gioco).

Martedì 9 novembre, infatti, il gioco sarà il protagonista di tante attività e iniziative: dalle 17 alle 18:30 i bambini e gli adulti potranno utilizzare (o portare da casa) giochi da tavolo, dai più tradizionali a quelli di ultima generazione, per lanciarsi in sfide tra amici, tra genitori e figli, ma anche tra persone che non si conoscono e che proprio attraverso il gioco possono allargare la loro cerchia di conoscenze.

“Aderire all’International Games Week 2021 vuol dire mostrare le potenzialità educative del gioco e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza, dai bambini agli anziani”, spiega l’assessora alla Cultura, Rosalia Fumarola.

International Games Week è un’iniziativa promossa da biblioteche di tutto il mondo per stringere i legami delle comunità grazie al valore educativo, ricreativo e sociale di tutti i tipi di giochi. In Italia si declina come Italian Games Day ed è coordinato dal Gruppo di lavoro IGD-gaming in biblioteca dell’Associazione Italiana Biblioteche. La settimana internazionale dei giochi è dal 7 al 13 novembre 2021.

Le attività all’interno della biblioteca “S. Cavallo” sono destinate ad un massimo di 30 persone (per gli adulti sopra i 12 anni è necessario accedere con green pass) E’ possibile iscriversi attraverso la mail biblioteca.cavallo.72018@gmail.com o telefonando al numero 0831.1771003 (orario 9-13).

