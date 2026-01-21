L’International School of Brindisi e l’Università del Salento hanno ufficialmente siglato una convenzione per l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento. A partire da oggi, la prima scuola internazionale accreditata del Sud Italia, oltre Napoli, apre le porte agli studenti dell’Ateneo salentino presso la sede di Via Benvenuto Cellini 25.

Questa collaborazione segna un momento significativo non solo per le due istituzioni, ma per l’intero territorio pugliese: dimostra che l’eccellenza formativa può nascere e crescere qui, creando opportunità che fino a poco tempo fa richiedevano di guardare altrove.

Il tirocinio come ponte tra studio e professione

Il tirocinio rappresenta una componente essenziale del percorso universitario. Oltre a contribuire al conseguimento dei Crediti Formativi necessari alla laurea, costituisce quel passaggio cruciale in cui la teoria incontra la pratica. Per gli studenti, significa confrontarsi con dinamiche reali, sviluppare competenze trasversali e iniziare a costruire una rete professionale.

In un mercato del lavoro sempre più competitivo e globalizzato, la qualità dell’esperienza di tirocinio può fare la differenza. Ed è qui che la partnership con ISB offre qualcosa di diverso.

Un’esperienza internazionale senza valigie

Collaborare con l’International School of Brindisi significa immergersi quotidianamente in un contesto autenticamente globale. Famiglie provenienti da diversi continenti, docenti madrelingua, metodologie didattiche riconosciute a livello mondiale: tutto questo nel cuore di Brindisi.

Per i tirocinanti, è l’opportunità di acquisire quella familiarità con contesti multiculturali che normalmente richiede esperienze all’estero. Le soft skills che si sviluppano in questo ambiente – dalla comunicazione interculturale alla flessibilità nell’approccio ai problemi – sono tra le più ricercate dai datori di lavoro internazionali.

Emanuela Ingusci, delegata all’Orientamento UNISALENTO commenta:

“Il tirocinio rappresenta un momento cruciale del percorso universitario, poiché consente a studentesse e studenti di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro attraverso l’osservazione e l’esperienza sul campo. Questa esperienza favorisce una maggiore consapevolezza, riducendo il divario tra l’immagine del lavoro e la sua reale pratica, e supporta scelte formative e professionali più adeguate ai propri interessi ed alle proprie necessità. L’esperienza di tirocinio non riguarda la sola dimensione formativa, ma si configura come un vero e proprio momento di crescita personale e professionale. Tale esperienza favorisce lo sviluppo delle soft e life skills, consentendo di riconoscere, potenziare e consolidare competenze trasversali quali il pensiero critico, la proattività, la capacità decisionale e il lavoro di gruppo, oltre ad offrire opportunità di creazione e rafforzamento di reti sociali, formali e informali”.

Percorsi su misura per diverse vocazioni

La convenzione prevede opportunità formative calibrate su diversi ambiti di studio:

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Un laboratorio vivo dove affinare le proprie competenze, confrontandosi con l’inglese come lingua veicolare in ogni aspetto della vita scolastica, dall’amministrazione alla didattica.

ECONOMIA E MANAGEMENT

Osservare e partecipare alla gestione di un’organizzazione che opera secondo standard internazionali, con processi e metodologie mutuati dalle migliori pratiche globali.

METODOLOGIA CLIL

Un osservatorio privilegiato dove tutte le discipline sono insegnate in inglese, offrendo esempi concreti di integrazione tra contenuto e lingua straniera.

Alzare l’asticella, insieme

Questa convenzione rappresenta qualcosa di più ampio di una semplice opportunità di tirocinio. È parte di una visione in cui l’educazione internazionale non compete con il sistema locale, ma lo arricchisce.

Quando standard elevati diventano familiari, quando il confronto con il meglio diventa quotidiano, l’intero ecosistema ne beneficia. Gli studenti universitari che vivranno questa esperienza porteranno con sé competenze e aspettative che contribuiranno ad alzare il livello generale, ovunque andranno a lavorare.

Per il Salento, attrarre e trattenere talenti significa anche offrire loro occasioni di crescita che non li costringano a partire. Partnership come questa dimostrano che è possibile.

Un impegno di lungo periodo

La convenzione ha validità quadriennale e prevede un sistema strutturato di tutoraggio: ogni tirocinante sarà seguito da un tutor aziendale interno a ISB e da un tutor didattico universitario, garantendo il raggiungimento degli obiettivi formativi concordati.

L’International School of Brindisi conferma così il proprio impegno verso il territorio che l’ha accolta, contribuendo a costruire quella “infrastruttura invisibile” fatta di servizi, competenze e opportunità che può rendere il Sud Italia una destinazione, non solo un punto di partenza.