Nella giornata di ieri la Provincia di Brindisi è stata ascoltata a Roma dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati. Il presidente Antonio Matarrelli e gli ingegneri Simona Bramato e Stefano Morciano hanno relazionato alla Commissione nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

«La nostra Provincia profonderà il massimo sforzo per assolvere alla migliore accoglienza di questo evento, nonostante i tagli alle risorse continuamente imposti dai Governi e grazie alla virtuosa interlocuzione con la Regione Puglia. Il G7 rappresenta un’occasione irripetibile perché offre una straordinaria visibilità al nostro territorio, preziosa per mostrare le sue bellezze al mondo intero».