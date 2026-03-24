Il Comune di Brindisi partecipa al progetto europeo URBACT “OLIMPICS4ALL – Active Ageing for Inclusive Communities”, il cui primo Transnational Meeting si è svolto nei giorni scorsi sotto il coordinamento del Comune di Vila Nova de Cerveira, in Portogallo. Il progetto, finanziato nell’ambito del programma URBACT IV – Transfer Networks, ha una durata triennale (novembre 2025 – aprile 2028) e coinvolge otto città europee appartenenti a Portogallo, Italia, Spagna, Grecia, Danimarca, Repubblica Ceca, Lituania e Ucraina.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che in tutta Europa è in corso un significativo cambiamento demografico, caratterizzato da un progressivo aumento della popolazione over 60, che richiede politiche pubbliche capaci di favorire salute, autonomia, partecipazione e qualità della vita delle persone anziane.

OLIMPICS4ALL si fonda sul trasferimento di una buona pratica riconosciuta a livello europeo, che utilizza lo sport, il gioco e le attività motorie inclusive, come strumento per contrastare l’isolamento sociale, rafforzare le relazioni di comunità e promuovere stili di vita sani.

Durante i lavori, sono stati illustrati gli obiettivi del progetto, definite le modalità operative e avviato il percorso di cooperazione che accompagnerà la rete fino al 2028. I delegati del Comune di Brindisi hanno potuto dialogare con amministratori, esperti e rappresentanti delle organizzazioni sportive e sociali, approfondendo le sfide legate all’invecchiamento della popolazione e le strategie per migliorare la qualità della vita dei cittadini senior.

Il progetto, infatti, si integra con le politiche già attive sul territorio brindisino, in continuità con le esperienze di aggregazione sociale, rigenerazione urbana e attivazione comunitaria, tra cui le Case di Quartiere, i programmi di contrasto all’isolamento degli anziani e le iniziative dedicate all’inclusione e all’accessibilità.

“Una città è davvero più vivibile quando sa promuovere cittadinanza attiva, coesione sociale e partecipazione, senza lasciare indietro nessuno – ha dichiarato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna -. È questo l’orizzonte verso cui dobbiamo tendere come istituzioni, sostenendo progetti capaci di generare benessere, relazioni e inclusione nei quartieri e nella vita della comunità”.

Attraverso OLIMPICS4ALL, il Comune di Brindisi consolida la propria dimensione europea e sperimenta nuovi modelli di welfare di comunità, integrando sport, politiche sociali e sviluppo urbano per costruire una città sempre più inclusiva e attenta al benessere dei cittadini.