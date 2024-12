Giovedì 12 dicembre, alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze al primo piano dell’Accademia degli Erranti, la Casa di Quartiere dell’ex Convento delle Scuole Pie, in via Giovanni Tarantini 35, si terrà la presentazione del libro e album musicale “HANNO VINTO I BAMBINI” di Gianluigi Cosi, a presentare l’autore Vittoria Orlando.

Filastrocche e canzoni d’autore con le illustrazioni di Enzo De Giorgi. Le filastrocche di Gianluigi affrontano tanti argomenti, sono tutte dense di insegnamenti, fortemente educative, veicolo principale della parola verso la comprensione della realtà.

Scrive Mavi Ferramosca nella prefazione: «L’autore ci accompagna nell’ultima sezione con delle canzoni ad una familiarità con la rima, conducendo il lettore a comprendere che conta sia la parola che la metrica ed insieme permettono di “giocare divertendosi”.

Gianluigi Cosi permette al lettore di “cantare senza musica”, come diceva Pessoa, attraverso filastrocche non sempre musicate e di cantare con la musica ascoltando e leggendo le canzoni. L’autore esprime pensieri ed emozioni mettendo musica nelle parole, come nella canzone “I bambini di Kiev” sulle vicende della guerra russo-ucraina ovvero in “Ninna nanna silenziosa”.

Giocare con le parole per i bambini è di fondamentale importanza nello sviluppo di abilità collegate all’uso creativo della lingua, fa leva su quella che viene definita “lucidità innata del bambino” secondo Ardissino.

Portate i vostri bambini per immergerli nelle letture di queste “Pagine Erranti”, ospite speciale Babbo Natale che sarà presente durante la presentazione.

L’evento rientra nella programmazione “L’Inverno Errante: Passeggiando tra Gusto e Arte”, promosso dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade e Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, e nel calendario natalizio dell’amministrazione comunale “Brindisi e il Natale Diffuso” e nella rassegna letteraria “Pagine Erranti”.

A.p.s Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere