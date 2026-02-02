Con la prima seduta del Consiglio regionale prende ufficialmente il via la XII Legislatura. Un momento carico di significato che segna l’inizio di un nuovo percorso istituzionale per la Puglia.

«Emozione, orgoglio e un grande senso di responsabilità: è con questo spirito che ho vissuto la prima seduta del nuovo Consiglio regionale – dichiara la consigliera regionale Isabella Lettori, brindisina, già Assessore ai servizi sociali del Comune Capoluogo di Provincia –. In Aula ho visto una squadra unita, competente e determinata a lavorare fianco a fianco con il Presidente Antonio Decaro per costruire il futuro della nostra terra».

Nel corso della seduta, il Consiglio ha eletto i nuovi vertici dell’Assemblea.

«Sono particolarmente felice e fiera – prosegue Lettori – di aver espresso il mio primo voto per due figure di assoluto valore istituzionale. Toni Matarrelli è stato eletto Presidente del Consiglio regionale: una scelta che premia la sua storia politica e amministrativa e che rappresenta un segnale forte per il territorio di Brindisi, che trova in lui una rappresentanza di altissimo livello.

Elisabetta Vaccarella è stata eletta Vice Presidente: una donna tenace, preparata, animata da una passione autentica per il bene pubblico. Sono certa che svolgerà questo incarico con equilibrio e determinazione».

La consigliera ha poi ribadito il ruolo del Partito Democratico all’interno dell’Assemblea:

«Il gruppo del Partito Democratico è compatto e pronto ad affrontare le sfide che ci attendono con la forza delle idee e la concretezza dei fatti. Il nostro impegno è dare risposte vere alle cittadine e ai cittadini pugliesi, con un’attenzione particolare alla comunità brindisina».

«Non perderemo un minuto – conclude Lettori –. Da oggi siamo già al lavoro per una Puglia più giusta, forte e solidale».