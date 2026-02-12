La Sezione di Brindisi di Italia Nostra APS apre l’attività associativa del nuovo anno con un appuntamento di elevata valenza culturale, volto ad approfondire la conoscenza del patrimonio storico cittadino, nello spirito e nel rispetto degli scopi e dei valori dell’associazione.

L’appuntamento è per sabato 14 febbraio 2026 alle 10,30 nella Chiesa di San Benedetto, uno dei più importanti monumenti della città e segnatamente tra gli esempi più cospicui di architettura romanica in Puglia.

L’iniziativa vede la partecipazione del professor Giuseppe Marella, che condurrà i presenti in una visita guidata al complesso monastico benedettino dell’XI-XIII secolo, illustrando sia le sue caratteristiche storico-artistiche già note agli studiosi e ai cittadini, sia quanto emerso dai recenti interventi di restauro, conclusi alcuni mesi fa, consentendo la riapertura della chiesa al culto lo scorso 3 dicembre dopo lunghi lavori che hanno interessato le facciate e gli interni dell’edificio.

Giuseppe Marella, dottore di ricerca in Storia dei centri, delle vie e delle culture dell’Europa medievale, si occupa da molto tempo dello studio del patrimonio monumentale del nostro territorio, e nello specifico degli esempi di architettura civile, militare ed ecclesiastica del Medioevo pugliese. Per la Società di Storia Patria per la Puglia ha curato diverse pubblicazioni sui principali monumenti del territorio brindisino e, oltre a collaborare con diverse cattedre universitarie italiane, attualmente è consulente scientifico della History Digital Library di Brindisi, per la quale, tra le altre cose, ha curato i documentari sui principali monumenti della città.

La rilevanza architettonica e artistica della Chiesa di San Benedetto, con il suo splendido chiostro e i dipinti di particolare pregio e le indiscutibili qualità del prof. Marella, fanno sì che l’appuntamento sia assolutamente da non perdere.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, lo ricordiamo, si terrà sabato 14 febbraio 2026 con inizio alle ore 10,30.



COMUNICATO STAMPA ITALIA NOSTRA