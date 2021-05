Solo attraverso il dialogo e percorsi condivisi questo territorio potrà farcela, potrà uscire indenne da questa delicata fase di transizione economica che vede Brindisi tra le realtà più esposte. Le occasioni che si prospettano, tuttavia, sono da considerarsi straordinarie: pertanto, mai come in questa fase storica risulta decisivo fare fronte comune per aumentare la forza contrattuale di questo territorio e intercettare i tanti investimenti previsti nei prossimi anni.

E’ per questo che accogliamo con estrema soddisfazione il “Metodo Brindisi”, che Confindustria e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil di Brindisi si sono voluti dare, ritrovandosi sapientemente su una piattaforma condivisa che consentirà più efficacemente di aggredire le sfide che il PNRR e la svolta green mondiale pongono davanti.

Crediamo fortemente che il percorso che Brindisi deve intraprendere per provare a contare qualcosa in un mondo oramai iper-competitivo, sia quello indicato dal Presidente di Confindustria Gabriele Menotti Lippolis, sintetizzata nella felice affermazione “Ogni Organizzazione ha fatto un passo indietro rispetto alle proprie posizioni, per fare tre passi in avanti e condividere azioni finalizzate alla crescita del territorio” e riteniamo che debba rappresentare patrimonio di tutti, della politica in primis.