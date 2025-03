Si è tenuta nello scorso week-end ad Assisi, l’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale del CSI – Centro Sportivo Italiano per il rinnovo delle cariche degli organismi nazionali.

Vittorio Bosio, è stato riconfermato Presidente per il quadriennio 2024-2028 con 10.590 voti sui 10.901 attribuiti ai 122 delegati votanti, provenienti da tutta Italia, con la percentuale del 97,15%.

Durante l’Assemblea è stato rinnovato il Consiglio Nazionale dell’Associazione che ha visto tra i 32 componenti l’elezione del pugliese, presidente regionale uscente, Ivano Rolli e la riconferma del Vice Presidente Nazionale uscente Marco Calogiuri.

Ivano Rolli, mesagnese, cegliese di adozione, 43 anni, Giornalista pubblicista, Imprenditore nel campo dell’Editoria e della Comunicazione, impegnato nell’associazione sin dall’età di 15 anni e dal raggiungimento della maggiore età ha ricoperto vari incarichi associativi a livello provinciale e regionale. Nel 2009 viene eletto Consigliere Regionale e nel 2010 viene nominato Vice Presidente Regionale. Nel 2016 l’elezione a Presidente Regionale con la riconferma nel 2020 sino alla conclusione del mandato qualche settimana fa.

In questi anni il suo impegno ha contributo ad una notevole crescita associativa sportiva e numerica sul territorio provinciale e regionale rafforzando i rapporti con le Istituzioni locali e garantendo una stretta collaborazione con la Chiesa della quale il CSI ne è parte integrante come associazione di aggregazione laicale.

L’Assemblea “Protagonisti del domani. Nello sport e nel Paese”, è stata aperta venerdì con l’intervento del Card. Matteo ZUPPI, Presidente della CEI, che ci ha tenuto a mettere in risalto l’importanza di mettere sempre il Signore in primo piano «Se ci alleniamo col Signore, riusciremo a rendere i giovani protagonisti del domani nella partita della vita».

L’elezione di Ivano Rolli è stata accompagnata dalla riconferma a Vice Presidente Nazionale del leccese Marco Calogiuri e dall’elezione del mesagnese Dario Murra a Procuratore Associativo Nazionale e a Francesco Cavallo di Ostuni a Revisore dei Conti Nazionali.

ufficio stampa

CSI Brindisi