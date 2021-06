Nella giornata di oggi, su richiesta del Pd di Brindisi, ho contattato il Dipartimento Ambiente della Regione Puglia per condividere la preoccupazione di lavoratori e mondo produttivo sui ritardi della Sezione Ambiente che rischiano di perdere l’investimento da 56 milioni per lo stabilimento Jindal Film di Brindisi.

Il referente del Dipartimento, Giovanni Garofalo, che mi ha garantito il forte impegno delle strutture regionali nel dar seguito alle attività di propria competenza “in tempi ragionevoli”. E questo “anche in riferimento alle valutazioni delle istanze di accesso alle misure di finanziamento alle imprese gestite da Puglia Sviluppo”.

Per quanto riguarda in particolare la società Jindal Film di Brindisi ha assicurato, come poi ribadito con una nota stampa, che “l’istruttoria da parte degli uffici della Sezione Autorizzazioni Ambientali è stata evasa ed è attualmente sottoposta all’attenzione di Puglia Sviluppo per il proseguo dell’istruttoria di finanziamento”.

.

Maurizio Bruno

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)