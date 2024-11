Una full immersion di tre giorni per conoscere ed applicare le principali tecniche di costruzione del presepe: è con questa modalità che l’associazione Joy, con sede a Merine, in provincia di Lecce, ha organizzato il laboratorio presepiale che si terrà dal 15 al 17 novembre prossimo, presso l’Istituto “Marzabotto” di Brindisi.

Nata nel 2021, Joy è un’associazione di promozione sociale, con lo scopo di promuovere e valorizzare il Natale in tutte le sue forme, dalle più classiche e tradizionali a quelle più moderne. E, qual è per antonomasia il simbolo classico del Natale, se non il presepe? Con una storia lunga oltre ottocento anni, infatti, il presepe rappresenta non solo una tradizione religiosa, ma anche un’espressione artistica che affonda le radici nel cuore della nostra cultura, evocando un senso di gioia e di speranza, e trasmettendo un messaggio di amore e pace.

Partecipare al corso organizzato da Joy permette di riscoprire un’antica tradizione e, allo stesso tempo, di esplorare la propria creatività. Il corso è aperto a chiunque desideri imparare ed approfondire lo studio delle proporzioni, la progettazione, l’assemblaggio, oltre al taglio del polistirene, gesso intonaci, l’impianto elettrico ed acquatici. Il risultato finale sarà un’opera unica e personalizzata, che ogni partecipante si porterà a casa.

Per iscriversi basta chiamare i numeri presenti sulla locandina di presentazione o scrivere sui profili social di Aps Joy.

A.p.s. Joy

CF. 93161120758

Via Lecce, n.75 – 73023 – Merine di Lizzanello (LE)