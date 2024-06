Negli occhi ci sono ancora le immagini ed i suoni del trionfo dello scorso 3 giugno, quando la Junior Fasano ha conquistato il 5° scudetto della sua storia, ma per il club campione d’Italia e per i suoi straordinari tifosi è già tempo di pensare al futuro.

Partirà infatti domani, sabato 22 giugno, in concomitanza con la Festa Patronale, la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25, denominata “Un gioco, una storia”, in riferimento al rapporto viscerale tra la comunità cittadina e la squadra, che proprio nel cuore della città, in piazza Ciaia, avviò nel 1980 il proprio glorioso cammino.

Nello specifico la Junior Fasano sarà a disposizione nei prossimi tre giorni di festa, 22, 23 e 24 giugno, a partire dalle ore 19, nello stand che sarà appositamente allestito nei pressi della villetta di via San Francesco. Nella circostanza ci si potrà fotografare con la coppa del 5° titolo tricolore e sarà possibile tesserarsi o sottoscrivere il proprio abbonamento per il prossimo campionato, secondo le fasce così dettagliate:

– tessera “Sostenitore”, al costo di 20€, che, oltre ad evidenziare la fidelizzazione alla società campione d’Italia, permetterà di usufruire di sconti sul merchandising ufficiale e di promozioni con i partner commerciali del club;

– tessera “Tifoso”, al costo di 80€, che, oltre ai vantaggi sopracitati, vale come abbonamento per 12 gare* casalinghe della regular season;

– tessera “Gold”, al costo di 150€, che, oltre a quanto rientra nell’ambito della tessera “Tifoso”, prevede in aggiunta una sciarpa ed una maglia personalizzata ufficiale del club.

Nel corso delle tre serate saranno presenti anche alcuni dei protagonisti dell’ultima cavalcata vincente, vi aspettiamo!

*A fronte di 13 gare previste, poiché la società si riserva la possibilità di organizzare una giornata “Forza Junior”, che sarà comunicata anticipatamente, nella quale non saranno validi gli abbonamenti. Il costo dei biglietti singoli per assistere ai match nel Palazzetto dello Sport nella stagione 2024/25 sarà di 8€ (ridotto 3€ per over 65 e per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14).



UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO