Domenica 19 maggio al PalaMazzola di Taranto, gli esordienti della Metropolitan Karate Brindisi, guidati dai Tecnici Zonno Francesco, Stea Samuel e Spagnolo Danilo, hanno combattuto per guadagnare un posto ai Campionati Italiani.

In sette sono stati gli agonisti impegnati nella Fase di Qualificazione: rispettivamente Raffaeli Michael e Marullo Matteo nella categoria Kata Maschile (Forme) , Quarta Asia e Tedesco Alice nel Kumite Femminile (Combattimento a contatto controllato) e Simmini Nicolò, Spinelli Teo, D’Errico Diego nel Kumite Maschile.

In categorie numerosissime i giovani atleti brindisini hanno dato lustro al Karate marchiato “Metropolitan” staccando ben 5 pass per i Campionati Italiani che si terranno al Centro Olimpico di Ostia Lido l’1 e 2 giugno.

Quarta Asia, regina indiscussa della 40kg F, dopo tre incontri, accede in Finale e conquista una meritata medaglia d’Oro battendo per 1 a 0 un atleta foggiana.

Spinelli Teo, nella categoria 43 kg M, vince gestendo egregiamente tre incontri e accede alla finale dove cede il passo ad un atleta leccese, conquistando un pesante Argento.

Qualificati anche Raffaeli Michael, Marullo Matteo e Simmini Nicolò che si classificano al 5° posto.

Nulla di fatto invece per Tedesco e D’Errico solo 11°.

Prossimi appuntamenti per la Società brindisina a giugno al Campionato Italiano Esordienti, all’Open League di Roma e alla Coppa del Mondo Giovanile in Croazia dove si contano ben 3750 atleti iscritti provenienti da ogni angolo del globo!!!