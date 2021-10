Si terrà a Bari, dal 5 al 7 ottobre, il Forum Mediterraneo in Sanità. L’appuntamento, organizzato dall’Aress (Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale) e dalla Fondazione per l’Innovazione e la Sicurezza in Sanità, è giunto alla quinta edizione, e anche quest’anno intende proporsi come un’occasione per discutere su temi relativi sia alle innovazioni tecnologiche sia ai mutamenti necessari nelle professioni sanitarie.

L’evento, ospitato a Villa Romanazzi Carducci, si articolerà in tre intense giornate di convegni, dibattiti, tavole rotonde. A parlare e a confrontarsi saranno dirigenti della sanità regionale, studiosi, operatori del settore e amministratori pubblici provenienti da tutta la penisola. Sul tappeto, in particolare, il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ossia l’insieme dei progetti cofinanziati dalla Ue per consentire il superamento dell’emergenza Covid e la riorganizzazione di servizi e infrastrutture necessari a fronteggiare e prevenire al meglio le nuove possibili minacce pandemiche.

La Asl di Brindisi prenderà parte attivamente all’iniziativa. Il direttore generale Giuseppe Pasqualone, il 6 ottobre alle 9, parteciperà a un incontro con i vertici delle Asl e Aziende ospedaliere pugliesi, e poi alle 16.30 rappresenterà la sanità regionale alla tavola rotonda fra sindaci e dirigenti del sistema sanitario, nell’ambito di un evento promosso da Federsanità e Anci. Il 7 ottobre, alle 9, il direttore generale parteciperà a un incontro fra tutti gli amministratori delle aziende sanitarie pugliesi che discuteranno del ruolo delle aziende sanitarie per la realizzazione del Pnrr, promosso da Federsanità e Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere).

Dalla Asl di Brindisi interverranno anche il direttore sanitario Andrea Gigliobianco (Le nuove linee guida per Rsa e domiciliarità, 6 ottobre; tavolo di lavoro su distretto e case della comunità, 7 ottobre); il direttore amministrativo Caterina Diodicibus (Moss – sistema amministrativo contabile unico per il monitoraggio della spesa sanitaria regionale, 6 ottobre); il responsabile dell’Unità controllo di gestione Marcello Bacca (Clinical governance: analisi economica delle prestazioni sanitarie, 6 ottobre).

Opportunità di cambiamento della Sanità al Sud è il tema del Forum, che invita alla riflessione su argomenti diversi: dalla formazione alla telemedicina, dalla diagnostica alla farmacia, e molto altro ancora. Il tutto finalizzato all’individuazione di soluzioni praticabili per ridurre il divario esistente fra nord e sud anche nel settore dell’assistenza pubblica e privata.

Qui il programma https://www.forummediterraneosanita.it/wp-content/uploads/2021/08/programma-forum-mediterraneo-2021.pdf

UFFICIO STAMPA ASL BR