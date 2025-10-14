La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni ospiterà un evento chiave del Festival della Cooperazione Internazionale, in cui si approfondirà il Patto di Collaborazione tra Ostuni, San Vito dei Normanni e Kobleve (Ucraina), volto a promuovere pace, solidarietà, sviluppo sostenibile e relazioni di fratellanza tra le comunità europee e ucraine.

Nell’ambito della nona edizione del Festival della Cooperazione Internazionale, la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni ospiterà un importante incontro dedicato alla firma e presentazione del Patto di Collaborazione tra il Comune di Kobleve (Ucraina) e i Comuni di Ostuni e San Vito dei Normanni.

L’evento si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 17:00 presso la Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, in Largo Mons. Italo Pignatelli 2.

Durante l’incontro saranno illustrate le linee guida del Patto, sottoscritto il 24 aprile 2025, volto a promuovere iniziative comuni in ambito sociale, culturale ed economico, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione, della rigenerazione economica, degli scambi culturali e della cooperazione tecnica.

Il progetto nasce come modello di collaborazione innovativo per affrontare le conseguenze della guerra e costruire ponti di solidarietà tra municipalità europee e ucraine.

«Con questo patto, intendiamo favorire un dialogo concreto tra comunità locali, sostenendo la popolazione ucraina e promuovendo la pace in Europa. La cooperazione e la solidarietà sono valori che la nostra banca sostiene da sempre, in linea con la propria missione mutualistica e territoriale», dichiara il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, Dott. Francesco Mario Zaccaria, che aprirà l’evento.

Interverranno, tra gli altri, l’Arch. Angelo Pomes, Sindaco di Ostuni; la Prof.ssa Silvana Errico, Sindaco di San Vito dei Normanni e Vice Presidente ANCI Puglia; la Prof.ssa Teresa Lococciolo, Presidente del Forum Società Civile di Ostuni; la Dott.ssa Laura Greco, vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive del Comune di Ostuni; e il Dott. Angelo Moretti, rappresentante M.E.A.N. Modererà il dibattito il Prof. Nicola Moro, Vice Direttore del mensile Lo Scudo.

Sono previsti inoltre il collegamento in diretta con il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale di Kobleve, la partecipazione del Dott. Domenico De Candia, Console onorario della Moldova in Puglia, Basilicata e Molise, e del Dott. Licio Tamborrino, titolare della Scaff System, che presenterà il progetto Peace Village, realizzato in Ucraina.

«Il Festival della Cooperazione Internazionale rappresenta un’occasione di riflessione attiva sull’inclusione e la cooperazione, con uno sguardo rivolto al Mediterraneo e ai diritti delle persone con disabilità. Siamo felici di favorire questo dialogo tra popoli e istituzioni, rafforzando il senso di comunità e partecipazione», aggiunge il Dott. Franco Colizzi, Coordinatore del Festival.

L’iniziativa è organizzata dal Festival della Cooperazione Internazionale, con il patrocinio dei Comuni di Ostuni e San Vito dei Normanni, in collaborazione con associazioni e imprese locali, e con la partecipazione della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni in qualità di partner.