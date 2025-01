Il centro commerciale AppiAnticA di Mesagne si prepara a festeggiare in allegria l’Epifania e attende tutti sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio, dalle 17 alle 20. Le decorazioni a tema trasformeranno gli spazi in un ambiente incantato, allestito con cura e creatività. Scope, calze, camini faranno da sfondo agli eventi che si svolgeranno in Galleria. L’atmosfera da sogno catturerà l’attenzione dei più piccoli e immergerà tutti in un contesto magico.

Il programma delle attività organizzate con l’intento di far venire ai grandi la voglia di tornar bambini:

sabato 4 gennaio, l’appuntamento è con un esilarante spazzacamino sui trampoli e lo spassoso teatrino della Befana. I bimbi potranno partecipare ad un divertente laboratorio didattico, che li accoglierà sia il 4 che il 5 gennaio;

domenica 5 gennaio, la Befana resterà ospite d’onore, per l’occasione in veste di Mascotte e celebrata con uno spettacolo di bolle;

lunedì 6 gennaio si terrà la grande festa con l’imperdibile parata di Befane e due speciali accompagnatori: tornerà lo Spazzacamino sui trampoli con accanto il “collega” musicista e le sue dolci note di violino ad allietare il pubblico.

La Befana si concederà allo scatto di selfie ricordo e donerà a tutti caramelle da gustare in compagnia di amici e famiglie.