La Biblioteca del Vicolo, all’interno del Santa Spazio Culturale – Ex Convento di Santa Chiara, continua il suo percorso di promozione culturale con un appuntamento di grande attualità e rilevanza sociale.

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:00, si terrà la presentazione del libro “L’influenza degli influencer” dei giornalisti Rai, Daniele Morgera ed Emanuela Ronzitti, edito da Marlin Editore, un’opera che analizza in maniera critica e accessibile il ruolo degli influencer nella società contemporanea, interrogandosi su identità, consenso, economia e impatto culturale dei nuovi protagonisti della comunicazione digitale.

Il volume nasce dall’esperienza diretta degli autori nel mondo della comunicazione e dei media.

Daniele Morgera, Giornalista Rai, Vicecaporedattore della redazione “Società e Scienze” del Giornale Radio e di Radio 1, si occupa da anni di analisi dei linguaggi contemporanei e delle dinamiche digitali, con particolare attenzione ai fenomeni sociali legati ai nuovi media.

Emanuela Ronzitti, Giornalista Rai, Caposervizio della redazione Programmi di Radio 1 – Giornale Radio, tra le altre cose, conduce la trasmissione Indipendente-mente in onda su Radio 1, che aiuta ad orientarsi nel labirinto delle dipendenze. Nel libro analizza, attraverso uno sguardo autorevole e approfondito, il sistema mediatico italiano, offrendo una lettura lucida e documentata dei processi comunicativi che influenzano l’opinione pubblica.

Attraverso dati, esempi e riflessioni, “L’influenza degli influencer” esplora chi sono realmente gli influencer, perché riescono a orientare gusti e comportamenti e quanto incidono nel mondo della comunicazione, della politica e della società.

“L’idea di questo libro è nata sull’onda di quanto accaduto a Roccaraso, nel gennaio del 2025, con la pittoresca invasione di turisti innescata dai post della Tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. 20.000 persone in viaggio a colpi di click in rete – spiega Emanuela Ronzitti – Quell’evento segnava un prima e un dopo. Era la prima volta che si toccava con mano il potere degli influencer, in grado di spostare masse non solo nel mondo virtuale, ma anche in quello reale. Da lì prende le mosse il viaggio-inchiesta di due cronisti vecchia maniera che si spingono sempre più in là nella conoscenza del fenomeno, scoprendo, ragionando, intervistando e con l’unica grande arma di sempre del giornalismo: fare domande e cercare risposte”.

L’incontro si configura come un momento di dialogo aperto e multidisciplinare, capace di coinvolgere pubblico, istituzioni e operatori culturali su un tema centrale del nostro tempo.

A dialogare con gli autori:

Don Cosimo Schena, prete influencer

Mimmo Mazza, prete influencer

Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi

Introduce:

Francesco Mauro – Biblioteca del Vicolo

Modera:

Maria Di Filippo, giornalista

L’evento si inserisce nel format “Autori in Biblioteca”, con cui la Biblioteca del Vicolo si propone come spazio vivo di confronto, approfondimento e partecipazione, capace di mettere in relazione libri, autori e comunità.

Ancora una volta, la biblioteca si conferma non solo luogo di lettura, ma presidio culturale attivo, dove si costruiscono occasioni di dialogo sui temi che attraversano la contemporaneità, con uno sguardo attento alle trasformazioni sociali e ai linguaggi del presente.

L’iniziativa è supportata da Mondadori Bookstore di Brindisi

Luogo: Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale

Ex Convento di Santa Chiara, Via Santa Chiara 2 – Brindisi (nei pressi del Duomo)

Info e contatti:

WhatsApp 0831 1561076

info@bibliotecadelvicolo.it

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Yeahjasi Brindisi A.P.S.

Circolo ARCI