Il Comune di Fasano è lieto di invitare la stampa e la cittadinanza a un incontro pubblico che si terrà martedì 23 settembre alle ore 17.30 presso “I portici – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia”. L’evento, intitolato “La Biblioteca siamo noi: parole di libertà e democrazia”, si svolge in occasione del Bibliopride 2025, la Giornata nazionale delle biblioteche promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB).

L’iniziativa sarà l’occasione per presentare ufficialmente alla comunità la Società Libermedia di Brindisi, il nuovo soggetto affidatario del servizio di gestione della Biblioteca comunale. L’evento vuole sottolineare il ruolo cruciale delle biblioteche come pilastri culturali e democratici, luoghi di incontro, partecipazione e crescita per l’intera comunità.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Zaccaria, dell’assessore alla Cultura Cinzia Caroli e del consigliere delegato alla Biblioteca di Comunità Vito Pignatelli, interverranno la responsabile della Biblioteca, Caterina Loconte, e la rappresentante Legale della Società Libermedia e vice Presidente AIB, Monica Albano.

Durante l’incontro, saranno illustrati gli obiettivi della nuova gestione, i servizi e le attività previste per rendere la Biblioteca un luogo sempre più aperto, inclusivo e vitale per tutti i cittadini.

La cittadinanza e la stampa sono caldamente invitate a partecipare.

Per informazioni:

I portici – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia

Email: biblioteca@comune.fasano.br.it

Tel: 080.4394227