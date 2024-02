Terza vittoria consecutiva per la Brain Dinamo Brindisi che sbanca il PalaTedeschi superando, in trasferta, la Miwa Energia Benevento con il punteggio finale di 77-78.

Una partita non adatta ai deboli di cuore che ha visto le due squadre in campo lottare su ogni pallone per tutti i 40 minuti regalando ai tifosi presenti anche tante giocate di alto livello.

Coach Parrillo ovviamente aveva preparato il match prevedendo una marcatura particolare per il fromboliere brindisino Staselis che, nonostante i 21 punti finali, è stato marcato con molta attenzione dalla squadra campana. Anche Musa non ha avuto vita facile in attacco ma è stato utile in difesa per i tantissimi rimbalzi (ben 15) conquistati e la marcatura sui lunghi avversari.

La partita è vissuta su un sostanziale equilibrio sino a metà gara chiusa sul 40-41 (16-17 alla fine del primo quarto).

Nel terzo periodo i ragazzi di coach Cristofaro si portavano avanti sino al 52-44 sfruttando alcune giocate in velocità ed una buona distribuzione dei tiri. Inoltre una attenta marcatura del lungo e grosso pivot della Miwa Ndour limitava molto il gioco dei padroni di casa. Nel momento in cui l’inerzia sembrava potesse pendere a favore della Dinamo ecco la pronta reazione del Benevento che affidandosi al tiro dalla lunga distanza colpivano a ripetizione la retina pugliese con tre triple mortifere di Quarta. Le penetrazioni e le giocate dell’ottimo Garcia facevano il resto (top scorer del match con 26 punti) e Benevento, con un break di 16-2, si portava avanti nel punteggio (60-54) sostenuto dal rumoroso pubblico di casa.

Il quarto periodo le due squadre giocavano punto a punto superandosi spesso nel punteggio. La situazione falli per Benevento diventava pesante a causa delle penetrazioni degli ospiti che subivano spesso fallo ed andavano in lunetta. Brunetti era un leone in difesa ed in attacco segnava una tripla importante e due liberi, Filipovic realizzava 10 dei 24 punti totali nell’ultimo periodo dimostrando ancora una volta il suo valore e Staselis era preciso dalla linea della carità nei secondi finali dopo che il solito Garcia aveva riaperto le speranze di recupero con una tripla incredibile dall’angolo negli ultimi secondi di gara. La partita viveva gli ultimi istanti con grande adrenalina ma Benevento nell’azione della potenziale vittoria non riusciva a tirare per la gioia del team ospite.

La partita terminava con la vittoria della Dinamo per 77-78 dimostrando di essere diventata una squadra “vera” dopo gli ultimi innesti (ottima la cabina di regia affidata ad un attento Davide Pucci) ed una infermeria che piano piano si sta svuotando.

Una vittoria che vale doppio per capitan Pulli e compagni soprattutto alla luce dei punti che si porteranno in dote nella seconda fase e che fa morale e tanta classifica.

Ora però l’attenzione è per l’ultimo turno della stagione regolare che si disputerà domenica prossima 18 febbraio alle ore 18:00 presso il PalaZumbo di Brindisi con la sfida che vedrà la Brain Brindisi affrontare la Promobasket Mariglano 2003.

Servirà tutto il supporto e la spinta dei tifosi brindisini per spingere la squadra a superare un altro difficilissimo ostacolo ed a continuare nella striscia vincente di vittorie.

Miwa Energia Benevento – Brain Dinamo Brindisi 77-78 (16-17, 24-24, 20-15, 17-22)

Benevento: Rianna 4, Gruosso ne, Quarta 12, Castellitto 6, Spasojevic 12, Jacimovic ne, Ndour 6, Lazzari 5, Invidia 3, Puca 3, Riviezzo ne, Garcia 26 – All. Parrillo

Dinamo Brindisi: Greco, Staselis 21, Epifani, Musa Janha 7, Filipovic 24, Pulli, Paciullo ne, Brunetti 11, Calcagni ne, Fernandez 10, Pucci 5 – All. Cristofaro

Arbitri: Leggiero Luca di San Tammaro (Ce) e Sacco Mauro di Salerno (Sa)

Ufficio Comunicazione – Brain Dinamo Brindisi