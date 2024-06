La Brain Dinamo Brindisi è felice di confermare che Dario Recchia continuerà a ricoprire il ruolo di General Manager anche nella stagione 2024/2025 e assumerà, da oggi, anche l’incarico di Direttore Commerciale.

Si riparte con il General Manager Dario Recchia, una presenza storica all’interno della società, la cui esperienza con la Dinamo ha portato a numerosi successi sia nello sport che a livello personale. Nel corso degli anni Dario ha vinto quattro campionati, procedendo dalla Promozione alla Serie B Interregionale e ottenendo una straordinaria salvezza la stagione passata. A livello dirigenziale ha ricoperto svariati ruoli, dal responsabile stampa, in qualità di giornalista pubblicista, al direttore sportivo, fino a diventare Direttore Generale e, da quest’anno, Direttore Commerciale. Avrà il compito di gestire tutti i partner commerciali per continuare a sviluppare idee e collaborazioni con le aziende che da tempo ci supportano.

Le dichiarazioni del presidente Marrazza: “È con grande piacere che a nome di tutti i soci confermiamo il rinnovo anche per la prossima stagione del nostro General Manager Dario Recchia, con noi sin dal 2016. Un rapporto consolidato nel tempo che va oltre l’aspetto sportivo. Dario è ormai non solo un punto di riferimento nello scacchiere societario ma una persona che è ormai parte integrante della nostra famiglia. Nove anni con la Dinamo sono il frutto di un percorso importante e per tale motivo da questa stagione Dario, oltre ai suoi abituali compiti, rivestirà anche altri ruoli strategici grazie alla fiducia che i soci hanno nei suoi confronti. A lui il ringraziamento per aver accettato senza indugio la riconferma, con l’augurio di poter traguardare insieme altri importanti risultati”.

