La Brain Dinamo Brindisi comunica con entusiasmo il tesseramento, fino al termine della stagione, dell’atleta Francisco Fernandez Lang, ala di 201 cm.

Giovane atleta del 2004, Lang è nato in Argentina e dopo l’esperienza con l’Estudiantes Santa Rosa in patria, viene selezionato dalla Dinamo Basket 2000 Sassari prendendo parte al progetto della “cantera” sarda. Nel 2021 la chiamata del Real Basket Agrigento per fare il suo esordio nel campionato della Serie C Silver siciliana: alla prima esperienza tra i senior chiude con 13 punti di media e si guadagna la riconferma da parte della società isolana. Nella stagione successiva, il definitivo exploit: 26.5 punti di media in 24 gare (con un high di 39 punti), sempre nella C siciliana, vincendo il titolo di miglior marcatore.

Nell’estate del 2023 arriva la grande occasione in Serie B: l’Action Now Monopoli, società che punta alla vittoria del campionato, lo sceglie per sfruttare le sue caratteristiche tecniche e provare a raggiungere l’obiettivo prefissato. Nonostante la difficoltà di un campionato così impegnativo come quello cadetto e la profondità del roster barese, Lang si mette in mostra grazie alle sue qualità.

Le sue caratteristiche fisiche e tecniche attirano lo staff tecnico della Brain Dinamo Brindisi che decide di puntare sul talento argentino per dare ancor più forza al roster allestito. Nelle parole del General Manager Dario Recchia la presentazione di Lang: “Desiderio ringraziare, a nome di tutto lo staff, la Società per questo ulteriore sforzo economico per alzare ulteriormente il livello e la qualità degli allenamenti e soprattutto avere una nuova soluzione in campo. Fernandez Lang è un giocatore dalla grande prospettiva: fisico strutturato e solido a cui abbina la versatilità offensiva, potendo ricoprire il ruolo negli spot del 2, 3 e 4. In più, siamo sicuri che metterà a dura vita le retine del PalaZumbo grazie alle sue grandi capacità dall’arco dei tre punti. Staff dirigenziale e tecnico sono al lavoro ogni giorno per raggiungere risultati importanti e lottare per guadagnare la salvezza, che alla nostra prima esperienza in Serie B, equivarrebbe ad una promozione. L’acquisto di Lang è davvero un regalo che vogliamo dare alla città, che così fortemente ci sta sostenendo in questa stagione, e a tutti gli sponsor che sono sempre al nostro fianco!”

Si ringrazia l’Action Now Monopoli e gli agenti Pablo Filloy e Demian Filloy per il buon esito della trattativa.

Ufficio Comunicazione – Brain Dinamo Brindisi