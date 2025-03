Grande risultato per la Brundisium Volley, nel Campionato di Prima Divisione Maschile ; un 3 a 0 netto nell’incontro casalingo di sabato contro la Juvenilia Oria,al Palazumbo Salvemini a Brindisi, con qualificazione matematica ai playoff.

Un traguardo meritato, vogliamo sempre ricordarlo, in un campionato nuovo sin da subito affrontato dai nostri atleti con il giusto atteggiamento ed entusiasmo, oltre naturalmente ad importanti doti tecniche ed agonistiche.

La soddisfazione del mister Toni Ciscutti : “ Complimenti ai ragazzi , mi ripeto, per l’impegno e la determinazione , atteggiamenti che poi pagano e portano ai risultati e obiettivi preventivati . Ora testa al prossimo appuntamento il prossimo 15 marzo in trasferta contro il Sava , un’altra sfida importante per continuare a dimostrare l’enorme forza e potenziale di questa squadra ( forse, non del tutto espressa) e arrivare ai playoff con il massimo della fiducia”.

BRUNDISIUM VOLLEY