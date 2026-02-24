La BTE Puglia – Borsa del Turismo Extralberghiero approda alla BTM di Bari, dove martedì 25 febbraio, dalle 11.00 alle 11.45, terrà la conferenza stampa ufficiale presso lo Stand 121 B, nell’area dedicata agli incontri con la stampa.

L’iniziativa anticipa i contenuti della manifestazione in programma a Brindisi dal 5 al 7 marzo 2026, presso il Palazzo Granafei-Nervegna, e conferma il ruolo della città come punto di riferimento per il comparto extralberghiero regionale.

Alla conferenza interverranno rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e mondo accademico.

Il quadro scientifico sarà illustrato dal Prof. Vito Roberto Santamato dell’Università degli Studi di Bari, coordinatore scientifico della BTE Puglia.

Per AIGO Confesercenti Puglia interverrà Michele Piccirillo, promotore dell’iniziativa, mentre per Confesercenti Brindisi sarà presente il direttore Antonio D’Amore.

A rappresentare Assoturismo Confesercenti Brindisi interverrà il presidente Enzo Di Roma.

La BTE Puglia nasce per valorizzare uno dei comparti più dinamici e strategici del turismo regionale: l’ospitalità extralberghiera. L’obiettivo è duplice:

– dare rappresentanza agli esercenti extralberghieri, oggi protagonisti della qualità dell’accoglienza pugliese;

– creare un luogo stabile di confronto sulle trasformazioni che l’ospitalità diffusa genera nei territori, dai centri storici alle aree costiere, fino ai borghi dell’entroterra.

La manifestazione vuole essere uno spazio di lavoro concreto, dove operatori, istituzioni e comunità locali possano confrontarsi su sfide, opportunità e modelli di sviluppo sostenibile.

Durante la conferenza stampa saranno presentati i contenuti dell’edizione 2026, che prevede:

Cerimonia inaugurale il 5 marzo alle 10.30

Tavola rotonda sull’overtourism nel pomeriggio del 5 marzo

– Seminari tematici il 6 e 7 marzo, curati dall’Università di Bari, dedicati a

– sostenibilità delle imprese extralberghiere-

– marketing e posizionamento

– governance dell’impresa turistica

– aspetti normativi e legali

– finanza e fiscalità del settore

– aree dedicate alle associazioni di categoria dell’ospitalità diffusa

– una rappresentanza dei Comuni turisticamente rilevanti, coinvolti nel percorso di governance territoriale

– presenza di buyer internazionali

La scelta di Brindisi come sede della BTE Puglia conferma la volontà di valorizzare una città e una provincia che negli ultimi anni ha visto crescere in modo significativo il comparto extralberghiero, diventando un punto di riferimento per l’accoglienza e la mobilità internazionale.

La presentazione alla BTM di Bari rappresenta una tappa fondamentale verso la costruzione di un appuntamento annuale stabile, capace di connettere imprese, territori, associazioni, buyer e mondo accademico, con l’obiettivo di rafforzare la qualità dell’ospitalità diffusa e la

competitività del sistema turistico pugliese.