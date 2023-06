Venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023 si terrà a Rimini il VII Open Day dell’Unione delle Camere Penali Italiane dedicato a “LA PENA SENZA PROCESSO, IL PROCESSO COME PENA”, Come di consueto sarà un momento di approfondimento e di formazione dei giovani avvocati, nonché un’occasione di incontro per tutti gli avvocati penalisti italiani.

Anche quest’anno i penalisti della Camera Penale di Brindisi “O. Melpignano” rappresentata dal suo Presidente, avv. Pasquale Annicchiarico, dal Direttivo e da numerosi iscritti avranno un ruolo importante nella kermesse giuridica.

Sarà proiettato un video – realizzato dagli avvocati Alberta Fusco, Serena Rondinone e Carola Delli Santi, componenti dell’Osservatorio Giovani della Camera Penale di Brindisi – nel quale si affronta il tema della funzione sociale dell’avvocato attraverso la censura del comportamento di quanti ritengono gli avvocati penalisti collusi con i propri assistiti, invocando il diritto di difesa e l’art. 1 del codice deontologico.

Nella giornata di sabato 10 giugno interverrà anche l’avv. Emanuela De Francesco – componente dell’Osservatorio giovani nazionale e responsabile di quello locale – che racconterà la storia di Pietro Cavallotti attraverso il racconto fatto da Alessandro Barbano nel suo libro “L’Inganno” e presenterà la Compagnia teatrale “ATTORI & CONVENUTI” ed il loro spettacolo “Confesso che ho penato” tratto dall’omonimo libro del prof. Avv. Fausto Giunta.

Saranno presenti centinaia di penalisti provenienti da ogni parte d’Italia in rappresentanza di 130 Camere Penali.

UfficioStampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

Per Camera Penale “Oronzo Melpignano” di Brindisi