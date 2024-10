Ceglie Messapica è una cittadina dove la mobilità urbana riscontra tante difficoltà e mancanza di una programmazione che tenga conto di una idea di città. Gli interventi che si realizzano sono frutto d’improvvisazione. Non c’è vigilanza sui lavori stradali tali da garantire il ripristino a regola d’arte, disastrose sono le condizioni della segnaletica stradale verticale e orizzontale per mancanza di una qualsiasi ordinaria manutenzione. Detto questo, crediamo opportuno soffermarci su una problematica di ancor maggiore disagio. A Ceglie non esiste una programmazione per assicurare il superamento delle barriere architettoniche finalizzata a rendere possibile e più agevole la viabilità pedonale per le persone anziane e per i portatori di handicap. Qualche anno fa CreAttivamente, associazione locale di volontariato, realizzò una indagine ben dettaglia e produsse un breve filmato per evidenziare le tante problematiche e l’impossibilita per portatori di handicap di usufruire dei servizi pubblici e di spostarsi per la città. Successivamente all’iniziativa di questa associazione l’amministrazione comunale, con i soliti proclami propagandistici privi di vero sentimento e correttezza amministrativa e sociale, realizzò un atto amministrativo, Delibera Giunta Comunale n. 99 del 16.05.2029 su proposta del sindaco Caroli, con il quale si dava indirizzo agli uffici per la realizzazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche . Questo strumento di programmazione, PEBA, rappresenta uno strumento essenziale per un corretta gestione degli interventi di mappatura degli edifici pubblici o di uso pubblico, per determinare un quadro esaustivo sul tema di accessibilità agli spazi ed edifici pubblici e determinare l’elenco degli interventi e le priorità. Il PEBA è indispensabile per poter accedere ai contributi regionali riservati ai comuni. Come tante altre cose la realizzazione di questo importante atto amministrativo muore sul nascere. Ricordiamo che per la realizzazione del PEBA la Regione Puglia ,periodicamente, emana degli avvisi pubblici, concedendo dei contributi. Il 07.12.2021 con delibera di giunta comunale n. 290, l’amministrazione comunale, questa volta di Palmisano, delibera di partecipare ad uno specifico avviso pubblico della Regione per la realizzazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche ma, considerato che tra i due,è vero che c’è una continua lotta fratricida ma in sostanza uguali sono, anche questo atto precipita nel pantano della incapacità amministrativa e svanisce qualsiasi atto consequenziale finalizzato a raggiungere l’obbiettivo. Il dato reale è che per incapacità amministrativa la nostra città è priva di questo importante strumento di programmazione che permetterebbe una più agevole fruizioni, da parte di anziani e portatori di handicap, di servizi pubblici e privati o per il semplice e sacrosanto diritto di poter fare tranquillamente una passeggiata per le vie della nostra città. Ha dda passà ‘a nuttata !

Partito Democratico Ceglie Messapica