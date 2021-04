La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con estrema soddisfazione l’acquisizione a titolo definitivo dei cartellini dei giovani atleti Paolo Mazzeo e Andrea Scivales.

Paolo Mazzeo, playmaker classe 2004, proviene dalla Mens Sana Mesagne, storica società della provincia, con la quale ha disputato vari campionati d’Eccellenza. Regista esplosivo, nonostante la giovane età, ha già dato prova di essere pronto ad affrontare un campionato senior.

Andrea Scivales, ala grande/pivot di 200 cm., nato nel 2003, arriva dall’Invicta Brindisi, con alle spalle già diverse presenze nelle competizioni senior, oltre che numerose partecipazioni ai campionati giovanili d’eccellenza con l’Happy Casa Brindisi e l’Aurora Brindisi.

Si ringraziano le società Mens Sana Mesagne ed Invicta Brindisi per la disponibilità e la collaborazione mostrata durante le trattative.

I due nuovi acquisti, in attesa che la Dinamo torni al più presto sul parquet, si uniranno in prestito alla Fortitudo Francavilla – squadra partner dei biancoblu – per partecipare al campionato Under 18 d’Eccellenza, in partenza lunedì 19 aprile, continuando così il percorso di crescita già avviato.

Le due operazioni di mercato testimoniano la volontà di programmare il futuro societario con un rilancio dell’attività sportiva, nonostante l’emergenza Covid abbia interrotto la stagione 2019/20 e fermato sul nascere quella 2020/21.

Una ripartenza possibile solo grazie al prezioso e sentito supporto economico degli sponsor della Dinamo, che hanno deciso convintamente di proseguire il processo di partnership avviato nelle stagioni precedenti.

La società e lo staff intendono ringraziare sentitamente tutti i partner che, in questo momento così difficile e complesso, hanno fornito il loro contributo affinché la Dinamo sia pronta per ripartire nel prossimo campionato di Serie C Silver.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi