Dinamo Basket Brindisi – CJ Basket Taranto 107-71 (39-14, 58-29, 83-43, 107-71)

Dinamo Brindisi: Greco 12, Jovanovic 15, Montanile 3, Urbonas 17, Datuowei 16, Pulli 12, Stonkus 22, Calò, Di Ianni 7, Delvecchio 1, Beltadze 2, Taurisano – All.Cristofaro

CJ Taranto: Petraroli 4, Giovara 13, Gigante 7, Facciolà 11, Casalino 6, Cito, Montanaro 2, Salerno 11, Amorelli 15, Mirabile 2 – All. Mineo Arbitri: Serse di Brindisi – Conforti di Matera

Il PalaZumbo si tinge di festa nel turno prenatalizio del campionato di Serie B Interregionale. La Dinamo Brindisi regala al proprio pubblico una vittoria spettacolare, battendo nettamente il CJ Basket Taranto con il punteggio di 107-71 nella quinta giornata di ritorno. Una prestazione che suggella un anno ricco di successi e soddisfazioni per i biancazzurri, proiettandoli verso il 2025 con rinnovate ambizioni.

Una prova corale straordinaria ha caratterizzato la gara, con sei giocatori in doppia cifra e un totale di 21 assist, a conferma della qualità e dell’organizzazione del gioco di squadra. Tra i migliori in campo, Giovanni Greco con 12 punti, Auridas Urbonas che ha contribuito con 17 punti e una prestazione solida in entrambe le fasi di gioco, e Di Ianni, dominante sotto canestro con 12 rimbalzi. Non è mancata la sontuosa prova di Darius Stonkus, autore di una doppia doppia da 22 punti, 10 rimbalzi e un impressionante 33 di valutazione.

Sin dalla palla a due, la Dinamo ha imposto il proprio ritmo, costruendo un vantaggio decisivo con un break iniziale di 21-4 che ha indirizzato subito la partita. Il primo quarto si è chiuso con un eloquente 39-14, lasciando poco spazio agli avversari. Già all’intervallo, con il punteggio sul 58-29, la partita sembrava saldamente nelle mani della Dinamo. Coach Cristofaro ha approfittato della situazione per dare spazio ai giovani Montanile e Delvecchio, che hanno mostrato grinta e determinazione, contribuendo a mantenere l’ampio vantaggio.

Nel terzo quarto, la Dinamo ha continuato a martellare, toccando il massimo vantaggio di +42 nell’ultimo minuto, grazie anche agli 8 punti di un ritrovato Urbonas. L’ultima frazione ha visto un sussulto d’orgoglio del CJ Taranto, che con un parziale di 11-0 guidato da Casalino e Morelli, miglior realizzatore dei rossoblù, ha tentato di ridurre il divario. Tuttavia, i padroni di casa non si sono lasciati intimidire e hanno chiuso il match con autorità sul 107-71.

Con questa vittoria, la Dinamo saluta il 2024 con entusiasmo, confermando il grande momento di forma e consolidando le proprie ambizioni per il prosieguo del campionato. Il PalaZumbo ha celebrato con calore una serata perfetta, coronata da una prestazione convincente che lascia ben sperare per il futuro. Ora una meritata sosta per le festività natalizie, prima di tornare sul parquet il 5 gennaio per l’atteso big match in trasferta contro il Manelli Basket Monopoli.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi