Ancora una serata amara per la Dinamo Brindisi, che nel turno infrasettimanale valevole per la terza giornata di ritorno del Girone G di Serie B Interregionale si arrende all’Air Basket Italiangas Termoli con il punteggio di 66-69. Davanti al caloroso pubblico del PalaZumbo, accorso nonostante il freddo mercoledì di metà dicembre, i biancazzurri vedono sfumare un’altra vittoria nei concitati istanti finali.

La partita è iniziata con ritmi lenti e fasi di studio prolungate da entrambe le parti e il primo quarto si chiude in equilibrio sul punteggio di 16 pari. Nel secondo quarto la Dinamo prende il controllo della gara grazie a una difesa aggressiva e a una pressione a tutto campo che costringe gli ospiti a diversi errori. Guidata dai 9 punti di Jovanovic e dagli 8 di un ottimo Beltadze, la squadra di coach Cristofaro mette a segno un parziale di 13-0, interrotto solo dalla tripla di Matera. Al 15’, la Dinamo conduce 33-22, grazie anche alle rapide transizioni offensive. Termoli si aggrappa alla precisione di Matera, autore di 9 punti nel primo tempo, ma i padroni di casa vanno all’intervallo avanti 43-34.

Nella ripresa, però, l’attacco della Dinamo si inceppa, riuscendo a produrre appena 23 punti totali nella seconda metà di gara. L’atmosfera si scalda al PalaZumbo a causa di alcuni fischi contestati, che portano a un fallo tecnico al coach biancazzurro. Nonostante i tentativi di Datuowei e Beltadze, che combinano per 10 punti nel terzo quarto, la Dinamo chiude il parziale avanti di appena due lunghezze 54-52, complice il ritorno di Termoli trascinata dai 6 punti consecutivi di Matera.

Nell’ultimo quarto, la Dinamo deve fare i conti con i problemi di falli che costringono Pulli e Jovanovic a lunghi tratti in panchina. Dopo un avvio promettente (4-0 e +6 Dinamo), Termoli risponde con tre triple consecutive che ribaltano il punteggio sul 58-61. La Dinamo fatica a trovare la via del canestro nei momenti decisivi, mentre gli ospiti si dimostrano più lucidi: la tripla di Caresta a 48 secondi dalla fine porta Termoli sul +4, rendendo vana la replica di Stonkus. I due liberi di Matera fissano il punteggio sul 66-69 finale.

La Dinamo Brindisi si prepara ora al prossimo turno di campionato che la vedrà impegnata sabato 14 dicembre alle 19 sul campo della Cestistica Benevento.

Dinamo Basket Brindisi – Air Basket Italiangas Termoli 66-69 (16-16, 43-34, 54,52, 66-69) Dinamo Brindisi: Greco, De Luca, Jovanovic 19, Montanile, Urbonas, Datuowei 10, Pulli 6, Stonkus 8, Calò 2, Di Ianni 9, Delvecchio, Beltadze 12 – All. Cristofaro

Air Basket Termoli: Manes-Gravina, Bocevski, Matera 23, Tersillo 5, Canistro, Cherubini 3, Nwokoye 14, Caresta 13, Raupys 7, Grimaldi 4 – All. Marinelli

Arbitri: Amatori di Brindisi – Tornese Giacomo di Monteroni di Lecce (Le)

