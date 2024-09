La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’acquisto di Nenad Jovanovic, play/guardia classe 2004 proveniente da Skopje, Macedonia del Nord. Questo giovane talento si unisce al nostro roster con grandi aspettative e potenzialità.

Jovanovic, cresciuto nel vivaio della Stella Azzurra Roma, ha esordito nel campionato senior con il Roseto Basket 20.20, dove ha disputato tre stagioni straordinarie, contribuendo alla vittoria di due campionati. Nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato eccellenti capacità offensive e una notevole abilità nel prendersi grandi responsabilità nei momenti decisivi. Tra i suoi momenti più significativi, spicca il canestro della vittoria da metà campo nella prima gara della fase ad orologio contro l’Aquila.

Nell’ultima stagione in Serie B Interregionale, Jovanovic ha disputato 30 gare, mantenendo una media di 9.9 punti a partita, confermando la sua costante crescita e il suo impatto sul campo. Prima ancora, nella Stella Azzurra, aveva preso parte alle finali nazionali Under 14, dimostrando fin da giovane il suo grande potenziale.

Inoltre, nel campionato Under 19 Eccellenza con il Roseto Sharks Academy, Jovanovic ha viaggiato a una media di 25.2 punti a partita, registrando un best di 44 punti contro la Virtus Bologna, ulteriore prova del suo talento offensivo.

La Dinamo Basket Brindisi è entusiasta di accogliere Nenad Jovanovic nel proprio team. Siamo certi che il suo talento e la sua determinazione contribuiranno a raggiungere nuovi traguardi e a portare ulteriore energia e qualità alla nostra squadra.

“Sono molto contento che la società abbia fatto un ulteriore sforzo economico per acquisire le prestazioni di Jovanovic e che lui abbia scelto di sposare il progetto Dinamo” afferma coach Antonio Cristofaro. “È un giocatore che ho avuto modo di incontrare nelle categorie giovanili e che, negli ultimi due anni, si è ritagliato uno spazio molto importante nelle categorie senior. Può ricoprire sia il ruolo di guardia che di playmaker e le sue qualità tecniche e fisiche lo rendono uno dei prospetti più interessanti del panorama della B2. Sono sicuro che il suo contributo sarà fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi societari.”

La Dinamo Basket Brindisi ringrazia l’agente del giocatore Nemaja Zivanovic per la collaborazione nella trattativa.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi