Nonostante il divario tecnico e di profondità tra i due roster, la Dinamo Brindisi esce dal PalaCalafiore a testa alta. Nella prima giornata del girone di ritorno i biancazzurri cedono per 96-77 sul campo della Viola Reggio Calabria, al termine di un match iniziato su ritmi altissimi e a tratti equilibrato. La Dinamo gioca un basket offensivo di ottimo livello nelle prime battute, resta sempre mentalmente dentro la partita e non smette mai di lottare, trovando anche nell’ultimo quarto un sussulto d’orgoglio che la riporta fino al -9, prima che le triple di un super Maresca chiudano definitivamente i conti. Tra le note liete in casa Dinamo spiccano i 16 punti di un solido Cherif Cissé, mentre Gonzalez è il miglior realizzatore di squadra con 22 punti.

La gara parte su ritmi altissimi e con una Dinamo brillante in attacco. Lo starting five composto da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli approccia bene il match. Sapiega e Gonzalez firmano il primo strappo (10-7 al 4’), prima che Maresca, ispiratissimo, ribalti il punteggio sul 16-10. Brindisi però non si scompone e con il duo Stankovic-Sapiega chiude una prima frazione equilibrata sul 23-22. Nel secondo quarto la Viola alza l’intensità difensiva e la Dinamo fatica a trovare continuità offensiva. Clark trova il primo canestro dal campo, poi Laganà e Fiusco spingono i neroarancio sul primo vantaggio in doppia cifra (37-26). La Dinamo reagisce con l’energia e la fisicità di Cherif Cissé, prezioso a rimbalzo offensivo, e con la tripla di Sapiega, ma la Viola continua a macinare gioco con Laquintana e Zampa. All’intervallo lungo il tabellone segna 51-37 per i padroni di casa, frutto di un parziale di 29-14 nel secondo periodo.

Al rientro in campo Reggio Calabria prosegue sulla scia del secondo quarto, toccando il massimo vantaggio. La Dinamo però non molla: Sapiega, Cissé e Gonzalez guidano il tentativo di rimonta e una tripla riporta Brindisi fino al -11. Maresca, ancora decisivo, firma 6 punti consecutivi che respingono l’assalto biancazzurro. Il terzo periodo si chiude sul 71-57. Nell’ultimo quarto la Dinamo mostra ancora una volta orgoglio e carattere. Di Ianni tiene vive le speranze con una tripla e un libero che valgono il -9 (77-68 al 35’). La Viola però ha in Maresca l’uomo in più: la sua tripla, seguita dalle penetrazioni di Clark e Laganà, chiude definitivamente i conti fino al 96-77 finale.

La Dinamo tornerà in campo nel prossimo turno sabato 24 gennaio al PalaZumbo contro gli Svincolati Milazzo. Palla a due alle ore 18:00.

Redel Viola Reggio Calabria – Dinamo Basket Brindisi 96-77 (22-23; 51-37; 71-57; 96-77)

Viola Reggio Calabria: Agbortabi 6, Fiusco 7, Laganà 11, Fernandez 14, Zampa 3, Marini 3, Maresca 28, Clark 12, Laquitana 12, Mazza ne, Calogero ne, Damato ne. Coach: Cadeo

Dinamo Brindisi: Greco 3, Pantile, Costabile, Stankovic 6, Pulli 2, Gonzalez 22, Di Ianni 13, Sapiega 15, Cissè 16, Sannelli ne. Coach: Cristofaro

Arbitri: Filesi-Cappello

Credit foto: Fortunato Serranò

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi