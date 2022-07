La Dinamo Basket Brindisi, squadra neopromossa nel campionato di Serie C Gold, è pronta per iniziare al meglio il nuovo percorso nella massima competizione regionale.

Insieme alla nuova avventura in C Gold, la società ha deciso di puntare in maniera importante anche sul settore giovanile che fino ad oggi è stato rappresentato solo dal minibasket e da una leva Under 13. A partire dalla prossima stagione agonistica la Dinamo farà il suo esordio nel campionato Under 19 Eccellenza, che rappresenta la massima espressione a livello giovanile in campo prima regionale e poi nazionale, e nel campionato Under 20 regionale.

Il ciclo aperto sarà guidato da una nuova struttura che vedrà a capo Nicola Mazzeo – già socio della Dinamo – in qualità di General Manager del settore giovanile, Cosimo Greco quale Direttore Sportivo, Antonio Cristofaro – ex giocatore di Serie B, allenatore giovanile con esperienza ultradecennale, fresco vincitore della Serie C Silver con la squadra senior e riconfermatissimo allenatore in Gold – come responsabile tecnico ed head coach della Under 19 Eccellenza, Francesco Puce quale allenatore dell’Under 20.

Un team che è al lavoro già da diversi mesi per farsi trovare pronto alle nuove sfide che si presenteranno: insieme a loro Antonio Ardone, Daniele Quarta e Italo Maurino quali dirigenti delle leve ed il Dott. Vincenzo Battista in qualità di preparatore fisico.

Un percorso avviato, in realtà, già nella passata stagione con gli acquisti a titolo definitivo di diversi giovani promettenti, tutti protagonisti della splendida stagione che ha visto la Dinamo trionfare nel campionato senior della Serie C Silver.

Benedetto Epifani, Cristiano Greco, Giovanni Greco, Alberto Longo, Paolo Mazzeo, Andrea Scivales (tutti nati tra il 2003 ed il 2004) saranno ancora protagonisti di un campionato senior, importante e difficile come quello della C Gold, oltre a confrontarsi con i loro pari età nel campionato d’Eccellenza Under 19, puntando a raggiungere brillanti traguardi in territorio regionale.

Una sfida certamente affascinante e difficile che però ha già raccolto il supporto di diversi partner che hanno compreso la validità e la serietà del progetto, unitamente all’entusiasmo di poter rappresentare la città di Brindisi in tutto il sud Italia attraverso la massima espressione dello sport: i ragazzi ed il loro amore per la pallacanestro.

E proprio oggi, giovedì 7 luglio, la leva Under 19 fa il suo esordio nel Torneo Internazionale di Giulianova, affrontando la Sisport Torino alle ore 18:00. In campo per la Dinamo il roster composto da: Giorgio Cino, Benedetto Epifani, Alessio Fusco, Cristiano Greco, Giovanni Greco, Alberto Longo, Luca Longo, Stefano Manfredi, Paolo Mazzeo, Matteo Mongelli, Federico Patrizio e Andrea Scivales, guidati da coach Antonio Cristofaro e dai dirigenti Nicola Mazzeo e Cosimo Greco.

La Dinamo ringrazia le società Mens Sana Mesagne, New Basket Brindisi, Robur Brindisi e The White City per aver permesso la partecipazione dei loro tesserati al torneo.

