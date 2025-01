Dinamo Basket Brindisi – Scandone Avellino 65-70 (19-18, 36-38, 51-61, 65-70)

Dinamo Brindisi: Greco 3, Montanile, Urbonas 3, Datuowei 4, Pulli 12, Stonkus 19, Calò 10, Di Ianni 14, Delvecchio, Beltadze, Taurisano – All. Cristofaro

Scandone Avellino: Cantone 4, Zanini 8, Iannicelli 3, Trapani 10, Soliani 11, Stefanini 13, Pichi 16, Paglia, Iacorossi, Jaskus 5 – All. Sanfilippo

Arbitri: Del Gaudio di Massa di Somma (Na) – Bombace di Giugliano in Campania (Na)

La Dinamo Brindisi esce sconfitta dal confronto con la Scandone Avellino al termine di una partita appassionante conclusasi 65-70. Un incontro tra due squadre competitive che non hanno smentito la loro posizione di alta classifica, regalando emozioni al pubblico del PalaPentassuglia. Decisivo per l’esito finale il passaggio a vuoto nel terzo quarto (15-23), che ha permesso agli ospiti di costruire il vantaggio risultato poi determinante. Prestazione maiuscola di Pulli, autore di una doppia-doppia da 12 punti e 14 rimbalzi.

La Dinamo parte forte, rispondendo colpo su colpo agli avversari. Le triple di Di Ianni per i brindisini e Soliani per gli irpini aprono il match con intensità. Il primo quarto si chiude 19-18 per i padroni di casa, grazie a quattro punti consecutivi in chiusura. Nel secondo periodo, Stefanini si mette in evidenza per Avellino, ma Brindisi tiene il ritmo con il solito Stonkus. La precisione ai tiri liberi e il canestro di Jaskus regalano alla Scandone il primo mini-vantaggio (31-38), ma Calò e una tripla di Di Ianni fissano il punteggio sul 36-38 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, Avellino cambia marcia. Pichi domina sotto canestro e con una serie di azioni incisive porta il vantaggio in doppia cifra (55-41). La Dinamo, però, non si arrende: una tripla di Greco riaccende le speranze portando il punteggio sul 51-61 alla fine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo, coach Cristofaro sprona i suoi ad aumentare l’intensità difensiva, forzando gli avversari a errori e palle perse.

Calò e Pulli guidano un parziale di 7-0 che riapre la partita sul 58-61, scatenando l’entusiasmo del pubblico di casa. Tuttavia, le triple di Zanini e Pichi frenano la rimonta brindisina. Nel finale, i punti di Stonkus (19) e Calò riportano la Dinamo a due possessi di svantaggio (65-69), ma i liberi di Trapani mettono il sigillo sulla vittoria irpina.

Prossimo appuntamento per la Dinamo Brindisi domenica 26 gennaio, ospite sul campo dell’Adria Bari. La palla a due è fissata alle 18:00.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi