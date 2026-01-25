La Dinamo ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico superando gli Svincolati Milazzo per 74-

67. Un successo dal peso specifico importante: i biancazzurri tornano alla vittoria dopo lo stop di Reggio Calabria, conquistano il primo successo nel girone di ritorno e proseguono il filotto casalingo, con il PalaZumbo che resta ancora imbattuto. Sotto di 14 punti a inizio secondo quarto, la Dinamo non si disunisce, ricuce con pazienza lo svantaggio e ribalta l’inerzia della gara, restando lucida nei momenti di difficoltà e trovando nel finale le giocate decisive per respingere l’assalto degli ospiti. Sugli scudi il solito Alfonso Di Ianni, autentico leader della serata con 19 punti, 8 rimbalzi e 5 palle recuperate. Ottimo il contributo anche di Stankovic (18 punti), Gonzalez (16) e Sapiega (12).

La Dinamo parte in quintetto con Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli e approccia bene il match: cinque punti consecutivi di Stankovic e Sapiega valgono il 10-4 iniziale. Milazzo reagisce con Lalic e Bolletta che firmano il sorpasso. Gli ospiti colpiscono con continuità e, dopo un recupero di Spada e il canestro di Lalic, si portano sul 12-19. La Dinamo fatica in attacco e Maiorana sigla il

+9 con un tap-in, mentre Stankovic prova a tenere a galla i suoi con sei punti consecutivi. Il primo quarto si chiude sul 16-23. Nel secondo periodo Milazzo piazza un break di 7-0: Malual serve l’assist per Bolletta e poi realizza la tripla del massimo vantaggio ospite (30-16). La Dinamo si sblocca con la tripla di Sapiega dall’angolo su assist di Di Ianni che segna anche in penetrazione. La partita diventa spezzettata e ricca di errori, ma Di Ianni sale di colpi: recupera palla, va a segno in contropiede e poi colpisce da tre per il -8. Rimsa risponde dalla distanza, ma Pulli e Gonzalez infilano due triple pesanti. Il pressing difensivo dei biancazzurri aumenta e Costabile ruba palla firmando il -3. All’intervallo lungo il punteggio è 36-37.

Al rientro dagli spogliatoi Di Ianni firma subito il pareggio con una tripla, mentre il sorpasso arriva al 22’ con Costabile a segno su rimbalzo offensivo (41-39). La Dinamo alza il ritmo e abbassa le percentuali degli avversari, portandosi sul +5 con Di Ianni e Gonzalez. Milazzo rientra dalla lunetta con Rimsa e Bolletta, poi Marangon riporta avanti gli ospiti (49-51). Stankovic realizza due liberi preziosi per il 53-54 che chiude il terzo quarto. Gli ultimi dieci minuti sono granitici per la Dinamo: Sapiega trova il pareggio, poi Stankovic completa un gioco da tre punti per il nuovo controsorpasso (61-58). Un fallo su Di Ianni e un tecnico a Maiorana portano tre liberi a segno su quattro. Rimsa e Lalic provano a riavvicinare Milazzo, ma la Dinamo è implacabile: tripla di Gonzalez, punti dalla lunetta di Sapiega e bomba di Di Ianni per il +9 (72-64) a due minuti dalla fine. Pulli ruba palla e chiude definitivamente i conti con la schiacciata a due mani. Finisce 74-67.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 1 febbraio, al PalaLosito di Corato, con palla a due alle 18:00.

Dinamo Basket Brindisi – Svincolati Milazzo 74-67 (16-23; 36-37; 53-54; 74-67)

Dinamo Brindisi: Greco, Costabile 4, Stankovic 18, Pulli 5, Gonzalez 16, Di Ianni 19, Sapiega 12, Cissè, Pantile ne, Sannelli ne, Paciull ne. Coach: Cristofaro.

Svincolati Milazzo: Maiorana 2, Malual 6, Costa 7, Spada, Letizia, Lalic 14, Bolletta 16, Rimsa 16, Marangon 6, La Bua. Coach: Priulla

Arbitri: Anselmi-De Carlo

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi