Degno di nota l’interessante evento realizzato dall’Inner Wheel Club Brindisi “Cristina Cordella” in collaborazione con il Polo Biblio Museale di Brindisi, il 28 Ottobre, presso il Museo Archeologico Francesco Ribezzo, dal titolo “LA DONNA NELLA STORIA, DONNE CINESI, EVOLUZIONE DELLA MODA E IL LORO STATUS SOCIALE”.

La tematica è stata ampiamente trattata dalla dott.ssa Weiying Sun, docente presso l’università di Bergamo e mediatrice linguistico-culturale, promotrice della cultura cinese, a cui è seguito successivamente, un breve intervento socio-antropologico del dott. Fabrizio Maltinti, esperto di Geopolitica e Relazioni Internazionali.

Dopo i saluti istituzionali della Segretaria dott.ssa Silvana Lopetuso, la Presidente del Club dott.ssa Aloisia Lamberti ha introdotto la tematica dando la parola alla prestigiosa relatrice, che ha esplorato l’affascinante viaggio delle donne cinesi attraverso migliaia di anni di storia, mettendo in luce l’evoluzione del loro abbigliamento e del loro status sociale. Dalle eleganti e raffinate vesti della dinastia Han, caratterizzate da ampie maniche e tessuti di seta, alle elaborate acconciature e ornamenti dorati delle donne Tang.

Ogni periodo storico ha lasciato un’impronta unica nel mondo della moda cinese.

Allo stesso tempo, l’evoluzione dello status sociale delle donne, dalle rigide strutture patriarcali delle dinastie antiche, alle progressive conquiste di diritti e libertà nel XX secolo, riflettono un cambiamento continuo e complesso. Attraverso abiti, accessori e norme sociali, la relatrice si è soffermata, offrendo uno sguardo più approfondito, su come la moda e il ruolo sociale delle donne siano interconnessi e come abbiano contribuito a plasmare la cultura cinese.

Dopo l’affascinante viaggio storico-culturale della dott.ssa Weiying Sun, il dott. Fabrizio Maltinti, con il suo intervento, ha preso in esame il ruolo che la figura femminile ha avuto nel corso dei tempi, partendo dalle tracce che la preistoria ci ha lasciato e come, sin dai tempi più remoti, la donna abbia assunto ruoli diversi ed il suo status sia variato da civiltà a civiltà, da cultura a cultura, da religione a religione, anche nel medesimo periodo storico.

Una figura femminile che è stata, e, continua ancora oggi ad essere, troppo spesso discriminata, riconoscendo alle donne capacità e ruoli limitati, rispetto all’uomo, ruoli confinati, soprattutto, alla procreazione e alla cura della prole e della famiglia.

Come per magia le due relazioni si sono interconnesse, amalgamandosi in un unico abbraccio storico, socio culturale e antropologico, lasciando entusiasta il pubblico in sala.

La Presidente Aloisia Lamberti, che ha creduto fortemente in questo incontro culturale, a cui ne seguiranno altri, nel corso dell’anno, intende perseguire, insieme al suo Club, gli ideali e le finalità dell’Inner Wheel, che oltre alle attività umanitarie e sociali, ha il compito di diffondere la cultura, come veicolo, per la conoscenza e l’approfondimento di quei principi di condivisione e amicizia con altri popoli, propri dell’Inner e della sua internazionalità.

La stessa ha concluso la serata, ringraziando la dott.ssa Emilia Mannozzi, direttrice del Polo Biblio Museale, per l’ospitalità e la costante collaborazione, i relatori, le socie innerine del club, le autorità presenti e tutto il pubblico.

Giulia Cesaria