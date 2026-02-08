Una parte significativa della flotta pugliese, protagonista della crescita costante della Classe J24 nella regione, è rappresentata dall’ASD Compagnia del Mare, associazione da anni impegnata nella diffusione delle attività veliche e nella promozione della cultura del mare e del rispetto per l’ambiente. Valori che trovano piena espressione proprio nella Classe J24, monotipo capace di coniugare agonismo, formazione e spirito di squadra.

Oggi l’associazione, guidata dal Presidente Francesco Mastropierro, è fortemente impegnata nello sviluppo degli atleti e nell’inserimento di nuovi equipaggi, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

“Siamo molto legati alla Classe J24 – sottolinea il presidente Mastropierro –Personalmente, ogni regata alla quale ho partecipato, sia a livello nazionale sia internazionale, rappresenta un ricordo prezioso e divertente. Sono certo che lo stesso valga per ogni atleta salito a bordo delle nostre imbarcazioni. Apprezzo molto la dimensione conviviale e familiare che caratterizza questa classe, una peculiarità non scontata e difficile da ritrovare altrove. È proprio questo spirito che, attraverso l’associazione, cerchiamo di trasmettere. Per questo motivo, lo scorso anno, in occasione dello Zonale, abbiamo avuto il piacere di invitare nelle nostre acque l’ex presidente Pietro Diamanti, invito ovviamente esteso al nuovo Presidente Massimo Frigerio.”

Attualmente sono cinque le imbarcazioni che fanno capo all’associazione: Buccia di Banana (ITA 158), L’Emilio (ITA 439), Marbea (ITA 450), Peter Pan (ITA 78) e Santa Pazienza (ITA 83), tutte pronte a prendere parte al Campionato Zonale e alla tappa nazionale di Molfetta. In particolare, L’Emilio e Marbea parteciperanno anche al Campionato Italiano e alla tappa nazionale di Salerno organizzata dal Capo Flotta Beppe Manganelli.

“Stiamo lavorando intensamente per inserire nuovi atleti, in particolare giovani under 25 – prosegue Mastropierro –. Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Classe di istituire un trofeo nazionale a loro dedicato. La nostra squadra può contare su velisti di esperienza, molti dei quali ricoprono anche il ruolo di istruttori federali: il loro contributo è fondamentale. Siamo fiduciosi di riuscire a formare, già nel corso di quest’anno, almeno un equipaggio interamente under 25 con il quale, e contro il quale, competere”. A chiudere, il Presidente ribadisce l’importanza del lavoro condiviso: “Crediamo fortemente nella collaborazione, elemento imprescindibile per la buona riuscita di ogni attività. Per questo affianchiamo con convinzione i Circoli del territorio, come il Circolo della Vela Molfetta e il Circolo Nautico Ippocampo, garantendo un sostegno concreto oltre che partecipativo. In passato la nostra Zona, anche grazie all’impegno del Capo Flotta Nino Soriano, è stata particolarmente attiva. Oggi stiamo lavorando per riportarla ai livelli che merita e i risultati fin qui ottenuti sono il frutto di questo clima positivo e del fondamentale connubio tra circoli e associazioni come la nostra, protagonista in eventi quali il Campionato Zonale e la tappa nazionale”.

“Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti a tutti i componenti e agli amici della Flotta J24 di Puglia per l’impegno e la determinazione dimostrati in questi ultimi anni nel riportare numerosi J24 nelle loro acque.- ha commentato il Presidente della Classe Italiana J24 Massimo Frigerio -Sono davvero felice e grato per l’invito ricevuto, che non mancherò di onorare con piacere. Un sentito ringraziamento va a tutta la Flotta e, in particolare, a quelle persone che hanno dedicato tempo, passione e cuore alla crescita e al valore della Classe J24.”

La stagione agonistica 2026 della Flotta Pugliese J24 -realtà in costante crescita, dinamica e sempre più attenta al coinvolgimento dei giovani tanto da essersi aggiudicata l’assegnazione di una delle dieci tappe del Circuito Nazionale (la quinta, in programma a Molfetta il 13 e 14 giugno)-, prenderà il via il prossimo 21 e 22 febbraio a Brindisi con la prima tappa del Campionato Zonale 2026 per proseguire a Molfetta con il Trofeo J-Spring promosso dal CN Ippocampo, poi il 18 e 19 aprile a Bari Santo Spirito presso il CN Il Maestrale e poi nuovamente a Molfetta al Circolo Vela il 2 e 3 maggio, per tornare infine a Santo Spirito il 5 luglio ed il 4 ottobre dove si decreterà la chiusura del Campionato. “Il nostro Campionato Zonale 2026, infatti, prevede tappe distribuite su tutta la costa adriatica in modo da coinvolgere quante più barche della nostra vasta zona.” – ha spiegato il Capo Flotta Soriano.

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.

Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24