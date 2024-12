Grande prova della GAW ASSI Basket Brindisi – travolge ed asfalta una delle Squadre pretendenti alla vetta del Campionato Interregionale di Serie C unico – i ragazzi di coach Laghezza Non si fermano più… l’Assi Brindisi, che continua a vincere e batte la Nuova Pallacanestro Monteroni per 88 a 77.

Primo tempo di assoluto equilibrio, con le due squadre che si sono sostanzialmente equivalse. Al ritorno dagli spogliatoi, però, i “monelli biancorossi”, decidono che è ora di fare sul serio e chiudono il terzo quarto sul 66-55, con un vantaggio, quindi, di 11 punti che si porteranno sino al suono dell’ultima sirena.

Grazie alla vittoria i brindisini hanno scalato la classifica, raggiungendo a pari punti squadre come la Virtus Mesagne e la stessa Monteroni.

Il cammino è ancora lungo ma l’Assi, che vanta il roster più giovane del campionato, vuole continuare a giocare senza porsi limiti.

Il duo kibildis e Buttiglione mettono al tappeto la pretendente Leccese autori di 26 e 23 punti rispettivamente