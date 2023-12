Pantaleo Podio volley Fasano-Gesancom Marsala: 0-3

(18-25, 22-25, 18-25)

Pantaleo Podio volley Fasano: Gotti, Antonaci 6, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 8, Marsengo 6, Rizzo, Barbolini 9, Morabito, Martilotti 9, Pisano, Soleti 10. All. Totaro.

Gesancom Marsala: Varaldo 13, Caserta 7, Modena, Bergese, Norgini, Gasparroni 9, Sturniolo, Grippo 4, Galilero 11, Silotto 7, Morciano. All. Campisi.

Arbitri: Ventre e Cece.

Nuova sconfitta interna per la Pantaleo Podio Volley Fasano che cede il passo alle siciliane della Gesancom Marsala. Sconfitta netta per le gialloblu che nonostante gli sforzi profusi vengono battute con un netto 3-0 che avvalora la prestazione delle siciliane allenate da coach Francesco Campisi, ciniche al punto giusto nell’approfittare dei diversi errori commessi dalle fasanesi allenate da coach Paolo Totero. Gara quasi perfetta per le siciliane che nonostante l’opposizione sfoderato da Michela Pisano e compagne portano a casa il primo set. Alla ripresa dei giochi le fasanesi partono col piglio giusto piazzando un break significativo di 6-1. Vantaggio però dilapidato nel giro di qualche minuto grazie ad una serie di errori ripetitivi commessi dalle fasanesi costrette ancora una volta a cedere il set alle ospiti. Nell’ultima frazione la reazione delle padrone di casa non è sufficiente ad impedire alle siciliane di condurre in porto anche il terzo e decisivo set. Un Marsala che alla fine vince meritatamente a Fasano grazie anche alle giocate di un una strepitosa Mariachiara Norgini (libero) di Simona Galiero (Centrale) e di Barbara Varaldo (opposto) che con i suoi 13 punti messi a segno risulta la più prolifica della gara. Di contro una buona prestazione messa a segno dalle fasanesi Adelaide Soleti (10) e Valentina Barbolini (9) non sono sufficienti alle gialloblu del presidente Renzo Abete ad evitare la sconfitta. “Dobbiamo imparare a evitare i tanti errori diretti commessi – afferma coach Totero – che ancora una volta ci ha condannato alla sconfitta. Abbiamo qualche difficoltà in alcuni fondamentali come quando andiamo in battuta, che era stato un fattore importante sino a qualche tempo fa, e dove oggi palesiamo qualche difficoltà di troppo. Purtroppo ancora una volta i nostri eccessivi errori hanno permesso ad un roster importante come quello del Marsala di disputare un ottima partita e di portare a casa i tre punti. Non ci resta che rimboccarci subito le maniche e lavorare sodo per migliorare queste situazioni negative. La lunga sosta del campionato imposta dal calendario ci permetterà di riflettere sul nostro operato e di cercare subito la strada di una rapida risalita di gioco e risultati”.

Una Pantaleo che oltre a registrare la sconfitta casalinga deve anche annotare le cattive notizie che arrivano dall’infermeria e che sanciscono un lungo stop per il capitano Chiara Vinciguerra per l’infortunio occorso qualche settimana fa al ginocchio sinistro. A lei gli auguri di una pronta guarigione nella speranza di rivederla presto in campo.

