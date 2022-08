La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare con estremo entusiasmo l’accordo con l’atleta Darius Stonkus, guardia-ala di 192 cm per 87 kg.

Nato l’11 giugno 1993 a Druskininkai, in Lituania, cresce cestisticamente nelle società della sua città d’origine. Nel 2016/2017 il trasferimento all’Ignalinos, nella terza divisione nazionale, mostrando subito tutto il suo talento: in 19 gare 17.8 punti, 3.2 assist e 8.6 rimbalzi di media. Numeri che gli permettono la chiamata dell’Ukmerges Olimpas, formazione militante nella Serie B lituana.

La stagione 2018/2019 vede lo sbarco di Stonkus in Italia, nella C Gold campana, accasandosi al Basket Belizzi. Subito trascinatore, in qualità di miglior realizzatore di squadra con 13.6 punti di media in 28 gare, permette ai suoi compagni di raggiungere la semifinale playoff.

Nuova avventura del 2019/2020, nella C Gold marchigiana, con la Sambacanestro: Stonkus è il faro della squadra grazie ai suoi 20.3 punti di media.

Nella stagione successiva il trasferimento nella C Gold lombarda, con il Basket Battaglia, dove non delude minimamente le aspettative e contribuisce alla salvezza della squadra, in qualità di miglior realizzatore, con i suoi 20 punti di media (highscore 38).

Stagione decisamente più stimolante l’ultima disputata a Chieti, nella Gold marchigiana: dopo aver conquistato il 5° posto al termine della stagione regolare, la squadra trascinata dai 19,5 punti di media di Stonkus raggiunge la finale playoff, uscendo sconfitta contro Pescara.

I numeri di Darius Stonkus nelle quattro stagioni disputate nei vari campionati di Serie C Gold in Italia sono la perfetta dimostrazione delle incredibili qualità che contraddistinguono il giocatore lituano e che hanno convinto lo staff tecnico della Limongelli a puntare fortemente su di lui per assegnargli il ruolo di trascinatore in campo ed elevare le performance di tutta la squadra.

Darius Stonkus giungerà nella giornata di domani a Brindisi e da martedì 30 agosto sarà in campo a disposizione di coach Cristofaro, insieme a tutti i suoi nuovi compagni di squadra, per dare ufficialmente il via alla stagione 2022/2023 della Limongelli Dinamo Basket Brindisi.

