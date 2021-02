HAPPY CASA BRINDISI-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: 81-74 (27-13, 44-31, 63-53, 81-74)

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 6 (1/2, 1/1, 3 r.), Krubally 3 (1/1, 3 r.), Zanelli 4 (0/1 da 3, 2 r,), Visconti 14 (2/5, 2/2), Gaspardo 11 (0/4, 3/3, 4 r.), Thompson 14 (1/3, 5/7, 4 r.), Cattapan ne, Udom (0/1), Bell (0/3 da 3, 3 r.), Perkins 14 (0/1, 5/9, 6 r.), Willis 15 (2/4, 1/2, 10 r.), Guido ne. All.: Vitucci.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Coronica ne, Peric 8 (2/3, 5 r.), Upson 6 (3/4, 3 r.), Fernandez 4 (0/2, 1/6), Laquintana 11 (2/4, 1/4, 3 r.), Arnaldo ne, Delia 11 (5/8, 7 r.), Henry 11 (1/2, 4/5, 1 r.), Cavaliero 2 (0/2, 1 r.), Da Ros (0/1, 0/3, 5 r.), Doyle 19 (3/6, 3/7, 1 r.), Alviti 2 (0/4, 0/1, 5 r.). All.: Dalmasson.

ARBITRI: Alessandro VICINO – Alessandro PERCIAVALLE – Martino GALASSO.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 27/41, Trieste 18/23. Perc. tiro: Brindisi 24/49 (6/23 da tre, ro 11, rd 27), Trieste 25/62 (6/21 da tre, ro 13, rd 21).

Prosegue la marcia della Happy Casa Brindisi anche alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionale, difendendo il secondo posto in classifica appaiata a Sassari e Virtus Bologna alle spalle dell’Olimpia Milano. Brindisi vince grazie a un’ottima prova corale di squadra ai danni dell’Allianz Trieste, replicando il successo nel quarto di finale in Coppa Italia a Milano di quindici giorni fa.

Coach Vitucci ritrova Willis protagonista e MVP del match in doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi più 3 assist per una valutazione pari a 24. Cinque gli uomini in doppia cifra tra cui spiccano i 14 punti in 14 minuti di Visconti.

Happy Casa parte con il piede sull’acceleratore, portando l’incontro sui propri binari grazie a un primo quarto da 27-13. Trieste accusa il colpo e fatica a riprendersi ma disputa un secondo tempo da battaglia. I 19 punti di Doyle guidano la rimonta ospite, fermatasi a un possesso pieno di distanza a 100 secondi dalla fine. La tripla di Cavaliero finisce sul ferro e Zanelli dalla lunetta blinda il successo in una serata molto imprecisa al tiro libero per Brindisi con un negativo score di 27/41.

In settimana, mercoledì 3 marzo, il primo appuntamento con i Playoffs BCL. Happy Casa ospiterà gli israeliani dell’Hapoel Holon al Pentassuglia; palla a due ore 20:30 in diretta su Eurosport Player.

