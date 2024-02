Si è fermato subito ai quarti il cammino nelle Finals 2024 di Coppa Italia della Sidea Group Junior Fasano, superata in extremis dal Cassano Magnago per 25-26.

Equilibrato l’avvio di gara, con i fasanesi che si portavano sul +2 all’11’ (6-4), vantaggio conservato sino al 9-7 del 18’. Un parziale di 5-0 realizzato dal team allenato da Matteo Bellotti ribaltava la situazione, con i lombardi che giungevano sul 9-12 al 23’, e confermavano il +3 con una rete all’ultimo istante della prima frazione, chiusa avanti sul 12-15.

In principio di ripresa la compagine lombarda allungava sino al +15 (13-18 al 35’), ma i biancazzurri, trascinati anche dalle reti di Davide Pugliese (MVP di serata con 11 marcature), reagivano con orgoglio piazzando un break di 7-1 tra il 37’ ed il 47’ che portava il risultato dal 14-19 al 21-20 a favore di Flavio Messina e compagni. Ne scaturiva un finale goal a goal, con la Junior che trovava a 10’’ dal termine il 25-25, che avrebbe portato la sfida ai tiri dai sette metri, per poi subire sulla sirena la realizzazione vincente di Alessio Moretti, che regalava la semifinale al Cassano Magnago.

Eliminati dunque all’esordio dalla manifestazione in corso nel Play Hall di Riccione, gli uomini di Vito Fovio faranno subito rientro a casa per preparare il recupero della 1^ giornata di ritorno in programma alle 18.30 di mercoledì prossimo, 7 febbraio, in casa della Macagi Cingoli.

“Complimenti al Cassano Magnago per la vittoria di una sfida decisa dai dettagli – dichiara Davide Pugliese – è dura perdere così, con un goal allo scadere, ma sono certo che superata l’amarezza per questa sconfitta, avremo modo di trovare una carica maggiore per il prosieguo della stagione. Dobbiamo lavorare molto sugli errori collettivi ed individuali e ripartire subito al meglio, sicuro che il coach saprà darci le giuste indicazioni. Noi siamo pronti ed a fine anno tireremo le somme”.

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano-Cassano Magnago 25-26 (12-15 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Torbjornsson, Angiolini 3, Amato, Pugliese 11, Leban, Notarangelo, Messina 1, Boggia 2, Gallo, Cantore 2, Marinho Da Cunha 1, Beharevic, Knezevic 5, Cedro, Legrottaglie, Corcione.All.: Vito Fovio.

Cassano Magnago: Ilic, Medicina, Fantinato 4, Moretti 5, Monciardini, Lazzari, Saitta, La Bruna, Branca 5, Bassanese 3, Salvati, Dorio 3, Decio, Mazza 4, Savini 2, Riva. All.: Matteo Bellotti.

Arbitri: Fornasier-Schiavone.

I risultati dei quarti delle Finals di Coppa Italia 2024: Alperia Black Devils-Raimond Ego Sassari 26-24, Brixen-Teamnetwork Albatro 37-27, Conversano-Bozen 29-34, Sidea Group Junior Fasano-Cassano Magnago 25-26.

Semifinali – 3 febbraio: Alperia Black Devils-Cassano Magnago (ore 16), Brixen-Bozen (ore 20).

Finale – 4 febbraio ore 15.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO