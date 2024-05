Il momento delle partite più attese della stagione è arrivato, partirà infatti mercoledì, 29 maggio, la serie delle Finali Play-Off, che vedranno affrontarsi la Sidea Group Junior Fasano campione in carica, ed il Brixen. Si tratta di una sfida inedita per l’assegnazione dello Scudetto, con il primo match che si disputerà dopodomani in terra alto-atesina, con fischio d’inizio al PalaSport di via del Laghetto alle 19.30.

La formazione biancazzurra, reduce dalla duplice vittoria sull’Alperia Black Devils Merano, è alla terza finale consecutiva, ottava nelle ultime undici stagioni ed è alla ricerca del quinto titolo tricolore, mentre il club biancoverde, che ha superato il Conversano in tre gare, manca dall’atto conclusivo del campionato dal 2006, e giocherà per il suo terzo Scudetto dopo quelli conquistati tra il 1991 ed il 1992.

La Junior, campione in carica, ha vinto l’ultimo precedente in campionato, con il match di andata che invece si era concluso con il successo degli alto-atesini, che in questo 2024 hanno già vinto la Coppa Italia. Con queste premesse, e visto il lotto degli atleti che sarà protagonista, si preannuncia una serie indubbiamente equilibrata. Dopo Gara 1 in Alto-Adige, dove saranno presenti anche numerosi sostenitori biancazzurri, si proseguirà nel Palazzetto dello Sport di Contrada Vigna Marina, con Gara 2 in programma sabato 1° giugno alle 19, e con l’eventuale Gara 3 in calendario lunedì 3 giugno alle 20.

Il primo dei tre incontri, che sarà trasmesso in diretta streaming gratuito su PallamanoTV (link www.youtube.com/watch?v=kX7-3C8wav8), sarà arbitrato dai sig.ri Ciro e Luciano Cardone, con la presenza dei commissari federali Vincenzo Chiarello e Giovanni Cropanise.

“Il Bressanone ha dimostrato e confermato tutto il suo valore in semifinale contro il Conversano, dunque sappiamo che sarà un avversario ostico – dichiara coach Vito Fovio – però noi siamo decisamente consapevoli della nostra forza e della nostra voglia di rivincere il tricolore. Pur non essendo semplice vincere lì in Alto-Adige, faremo il massimo già per ottenere un risultato positivo in Gara 1, e, adesso più che mai, non vediamo l’ora di scendere in campo per mettere la ciliegina sulla torta di una stagione che ci ha visto meritatamente grandi protagonisti”.

Semifinali Play Off

Gara 1: Alperia Black Devils-Sidea Group Junior Fasano 23-25, Conversano-Brixen 36-33.

Gara 2: Sidea Group Junior Fasano-Alperia Black Devils 37-29, Brixen-Conversano 34-27.

Gara 3: Brixen-Conversano 33-21.

Finali Play-Off

Gara 1 – 29 maggio: Brixen-Sidea Group Junior Fasano.

Gara 2 – 1° giugno, Gara 3 – 3 giugno: Sidea Group Junior Fasano-Brixen.

1° turno Play-Out

Gara 1: Secchia Rubiera-Macagi Cingoli 33-31, Trieste-Pressano 16-21.

Gara 2: Macagi Cingoli-Secchia Rubiera 30-24, Pressano-Trieste 28-26.

Gara 3 – 25 maggio (eventuale): Macagi Cingoli – Secchia Rubiera 32-35.

2° turno Play-Out

Gara 1 – 29 maggio: Trieste-Macagi Cingoli.

Gara 2 – 1° giugno, Gara 3 – 3 giugno: Macagi Cingoli-Trieste.