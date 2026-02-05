La Lega pro, da sempre in prima linea nel sostenere le campagne di sensibilizzazione sui valori dell’eguaglianza e il rispetto, supporta l’Associazione “Emotiva…Mente” attraverso un messaggio speaker dedicato, di cui verrà data lettura in occasione di tutte le gare della sesta giornata di ritorno della Serie C in programma dal 6 all’8 febbraio 2026. Siamo felici di poter contribuire alla diffusione, da Nord a Sud Italia e in tutte le città della Serie C, del messaggio promosso dall’associazione Emotiva…mente, con l’auspicio di informare e sensibilizzare il pubblico sul tema dell’epilessia, favorendo una maggiore consapevolezza e contrastando ogni forma di discriminazione. Queste sono le belle parole che parlano di inclusione, integrazione da parte del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico Dott. Matteo Marani. Il testo che verrà letto prima di ogni partita sarà il seguente : La Serie C e NOME CLUB celebrano la giornata mondiale dell’epilessia e sostengono la campagna dell’associazione “Emotiva…Mente” di Mesagne per combattere ogni forma di discriminazione. Segna anche tu un gol contro il pregiudizio!

Siamo tutti uguali e splendidamente diversi, parlare di epilessia senza paura, senza silenzi è già un modo per cambiare le cose.

Emotiva…mente Mesagne organizzerà vari eventi in occasione della giornata internazionale dell’epilessia del 9 febbraio 2026,e sarà presente con propri rappresentanti in varie manifestazioni.