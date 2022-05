Brioservice Carovigno – Limongelli Dinamo Basket Brindisi 70-96 (19-32, 25-18, 17-19, 9-26)

Carovigno: Prete 19, Liaci 8, Massagli 8, Araya, De Leonardis 1, Menzione 21, Terruli, Monna 14, Nistoroiu, Lescot 9, Brusa. All. Amatori

Dinamo Brindisi: Greco, Staselis 28, Epifani 5, Pellecchia, Rollo 3, Pulli 10, Caloia 2, Labate 3, Mazzeo 2, Martino 19, Scivales 7, Kibildis 17. All. Cristofaro

Arbitri: Laterza di Mola di Bari (BA) e Franco di Bitritto (BA)

Vittoria e semifinale playoff conquistata per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che vince per 70-96 anche gara 2 contro la Brioservice Basket Carovigno nel campionato regionale di Serie C Silver. I ragazzi di coach Cristofaro aggiungono un ulteriore mattoncino allo splendido campionato sin qui disputato e si giocheranno il posto in finale contro l’Academy Nardò che ha sconfitto in gara 3 la Scuola di Basket Lecce con il punteggio di 87-69.

La partita contro Carovigno – giocata nel palazzetto di Mesagne – ha visto ancora una volta una folta rappresentanza di tifosi Dinamo che anche in questa occasione non hanno fatto mancare il sostegno alla squadra per tutta la durata del match. Capitan Rollo e compagni hanno affrontato la gara con il piglio giusto con attacchi veloci e contropiedi ficcanti che hanno portato la squadra avanti nel primo periodo di 13 lunghezze (19-32). Il secondo parziale ha visto la replica dei padroni di casa determinati a rendere la vita difficile ai brindisini. Menzione e Prete hanno spinto i compagni ad una bella rimonta portando le squadre al riposo lungo sul punteggio di 44-50. Combattuto anche il terzo parziale con la Dinamo però sempre in controllo e con l’attacco affidato soprattutto a Staselis (top scorer di giornata con 28 punti) e Martino (19 punti) con la frazione che si chiude sul 61-69. Nei dieci minuti finali viene fuori la profondità del roster biancoazzurro mentre Carovigno accusa un evidente calo fisico. La zone press ordinata da coach Cristofaro porta a diversi recuperi ed il divario nel punteggio si allunga. Negli ultimi minuti spazio a tutti i componenti delle due panchine per una partita che non ha più nulla da dire grazie al parziale di 9-26 con il quale si conclude la partita.

La Limongelli Brindisi vince la partita con merito conquistando la sua prima semifinale playoff della storia in C Silver dopo aver chiuso la stagione regolare in testa alla classifica in coabitazione con la Sveva Lucera. I complimenti vanno però anche ai nostri avversari che, nonostante i tanti problemi della stagione, alla loro prima esperienza in serie C hanno raggiunto i playoff.

In casa Dinamo si guarda avanti e c’è già massima concentrazione per prepararsi al meglio alla difficile semifinale contro Nardò. Si giocherà come tutta la serie al meglio delle tre sfide con l’eventuale bella in casa della meglio classificata. Si partirà con la prima nel nostro PalaZumbo nel prossimo weekend con data e orario ancora da definire.

Una serie che si preannuncia lunga e difficile e dove servirà come sempre il supporto del nostro meraviglioso pubblico.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi